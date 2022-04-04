WhatsApp'tan sürpriz önlem: Yeni bir kısıtlama yolda!

WhatsApp, diğer mesajlaşma platformları gibi yeni özellikler ve güncellemeler üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Meta çatısı altındaki şirket şimdi ise WhatsApp mesajlarının iletimi konusunda yeni bir kısıtlama getiriyor gibi görünüyor.

WHATSAPP, BUNA İZİN VERMEYECEK

WABetaInfo'nun aktardığına göre, WhatsApp çok yakında halihazırda iletilmiş mesajların birden fazla gruba gönderilmesine izin vermeyecek. Böylece WhatsApp'ın spam veya yanlış bilgi içeren mesajların yayılmasını biraz daha engelleyeceği düşünülüyor.

Paylaşılan bir ekran görüntüsü, yeni kısıtlama ile birlikte WhatsApp'ın "İletilen mesajlar yalnızca bir grup sohbetine gönderilebilir" uyarısı vereceğini gösteriyor.

Her ne kadar belirli beta test kullanıcılarının bu kısıtlamayı görebiliyor oldukları söylense de, WhatsApp konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmış değil. Bu yüzden her bir detayın kesinleşmesi için biraz daha beklemek en iyisi olacaktır.

ÇOK YAKINDA LİMİTİ DE 2 GB'A ÇIKARABİLİR

Şu anda en fazla 100 MB boyutunda dosya paylaşımı yapmaya izin veren WhatsApp'ın geçtiğimiz günlerde iOS için 2 GB'a kadar dosya gönderme özelliğini test ettiği de kaydedilmişti.

