HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp'tan sürpriz önlem: Yeni bir kısıtlama yolda!

WhatsApp'tan sürpriz önlem: Yeni bir kısıtlama yolda!

04.04.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp yeni özelliklerini duyurmaya devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Meta çatısı altındaki platformun mesaj iletme konusunda yeni bir kısıtlama getirmek için çalışmalar yaptığı ortaya çıktı.

WhatsApp'tan sürpriz önlem: Yeni bir kısıtlama yolda!

WhatsApp, diğer mesajlaşma platformları gibi yeni özellikler ve güncellemeler üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Meta çatısı altındaki şirket şimdi ise WhatsApp mesajlarının iletimi konusunda yeni bir kısıtlama getiriyor gibi görünüyor.

WHATSAPP, BUNA İZİN VERMEYECEK

WABetaInfo'nun aktardığına göre, WhatsApp çok yakında halihazırda iletilmiş mesajların birden fazla gruba gönderilmesine izin vermeyecek. Böylece WhatsApp'ın spam veya yanlış bilgi içeren mesajların yayılmasını biraz daha engelleyeceği düşünülüyor.

WhatsApp-11

Paylaşılan bir ekran görüntüsü, yeni kısıtlama ile birlikte WhatsApp'ın "İletilen mesajlar yalnızca bir grup sohbetine gönderilebilir" uyarısı vereceğini gösteriyor.

Her ne kadar belirli beta test kullanıcılarının bu kısıtlamayı görebiliyor oldukları söylense de, WhatsApp konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmış değil. Bu yüzden her bir detayın kesinleşmesi için biraz daha beklemek en iyisi olacaktır.

Buna ihtiyaç vardı! WhatsApp'ta flaş değişim: 100 MB'dan 2 GB'a...Buna ihtiyaç vardı! WhatsApp'ta flaş değişim: 100 MB'dan 2 GB'a...

ÇOK YAKINDA LİMİTİ DE 2 GB'A ÇIKARABİLİR

Şu anda en fazla 100 MB boyutunda dosya paylaşımı yapmaya izin veren WhatsApp'ın geçtiğimiz günlerde iOS için 2 GB'a kadar dosya gönderme özelliğini test ettiği de kaydedilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iOS'tan sonra sıra Android'de: "Nihayet" dedirten adım!iOS'tan sonra sıra Android'de: "Nihayet" dedirten adım!
Sokaklar ceset doldu! Fotoğraflar tüm dünyayı dehşete düşürdüSokaklar ceset doldu! Fotoğraflar tüm dünyayı dehşete düşürdü
Yer: Çanakkale! 40 dakikada çekebildilerYer: Çanakkale! 40 dakikada çekebildiler
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memura yüzde 15 zam netleşti!

Memura yüzde 15 zam netleşti!

Gündemi sarsan iddia! "Şenol Güneş şike yaptı"

Gündemi sarsan iddia! "Şenol Güneş şike yaptı"

Kayınpederi ölüm fermanını çıkardı, Mersin'den Adana'ya kaçtı

Kayınpederi ölüm fermanını çıkardı, Mersin'den Adana'ya kaçtı

İttifaklar arasındaki puan farkı açılıyor!

İttifaklar arasındaki puan farkı açılıyor!

Özgür Özel 'herkes hazır olsun' diyerek duyurdu: Gündeme bomba gibi düşecek

Özgür Özel 'herkes hazır olsun' diyerek duyurdu: Gündeme bomba gibi düşecek

230 bin TL'ye otomobil aldı! Gelen telefonla şoke oldu

230 bin TL'ye otomobil aldı! Gelen telefonla şoke oldu

İlginizi Çekebilir

“Tek eşliliği protesto için” dedi! 11 kadınla aynı anda...

“Tek eşliliği protesto için” dedi! 11 kadınla aynı anda...

Tuvalete gitmedi, torbaya topladı! Metrelerce yüksekten...

Tuvalete gitmedi, torbaya topladı! Metrelerce yüksekten...

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tam 19 yıl sonra kestirdi! Görenler tanıyamadı

Tam 19 yıl sonra kestirdi! Görenler tanıyamadı

Ukraynalı milletvekili paylaştı! “Yaşlı kadının kafası yok...”

Ukraynalı milletvekili paylaştı! “Yaşlı kadının kafası yok...”

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.