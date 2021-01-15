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WhatsApp'tan yeni açıklama

15.01.2021 11:20 | Son Güncelleme:
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WhatsApp'tan yeni açıklama

WhatsApp bu sabah Türkiye'deki kullanıcıların uygulama ekranında yayımladığı duyuruda WhatsApp ve Facebook'un kullanıcıların mesajlarını görmediğini yineledi.

WhatsApp bu sabah Türkiye’deki kullanıcılarının uygulamanın hikaye ekranında özel bir duyuru yayımlayarak, Hizmet Politikası ve Gizlilik Kuralları ile ilgili doğruları tekrar hatırlattı.

Şirket şu açıklamayı yaptı:

"Gizlilik Politikamız hakkında paylaştığımız son güncellemeden bu yana Türkiye'deki kullanıcılarımızdan birçok soru aldık ve bu soruları yanıtlamak istiyoruz. Bu sabah itibariyle Türkiye’deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook’un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel bir durum mesajı göndermeye başlıyoruz."

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
yalan kim inanir
defol whatsapp
hiçbir avrupa ülkesine bu dayatmayı yapmıyor Orta doğu ülkelerine yapıyor Ve Bizim cennet ülkemizde buna dahil UYANIN VE MİLLET OLARAK TEPKİMİZİ GOSTERELİM DAHA COK GERİ ADIM ATACAKLAR

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