WhatsApp ve iMessage FBI ile oldukça fazla veri paylaştı

Belgeye göre, WhatsApp, iMessage ve Line, FBI’dan gelen yasal bir talep üzerine “sınırlı” mesaj içeriği sundu. Bu platformlar isteyerek ‘bazı’ verilerini gibi diğerlerini sunulan iken Sinyal , Telgraf , Threema, Viber , WeChat ve Wickr için herhangi bir ileti içeriği bilgi vermedi. “Sınırlı” veriler herhangi bir alarm vermese de, paylaşılan bilgi türü o kadar da zararsız olmayabilir.

Popüler Android mesajlaşma uygulaması, bir mahkeme celbi ile “yalnızca temel abone kayıtlarını” paylaşıyor.

Ancak daha basit bir ifadeyle, FBI’ın arama emri varsa hem ‘hedeften’ hem de bağlantılarından adres defteri verilerini alabileceği anlamına gelir. Hatta uygulamadan gönderilen mesajların kaynağını ve hedefini bile takip edebilirler. Yani, hedefin iletişim bilgilerini kaydettiyseniz, adres defteriniz FBI tarafından da aranabilir. Bu, iMessage hizmeti için daha da kötüdür.

İMessage kullanıcılar iletilerini yedeklemek Eğer iCloud FBI arama emriyle iCloud şifreleme anahtarı üzerinde el için gereklidir dev merkezli Cupertino olarak fiili mesaj içeriğine erişimi bulunuyor.

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