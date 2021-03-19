WhatsApp ve Instagram çöktü mü? WhatsApp'a ve Instagram'a erişim sorunu

Instagram ve WhatsApp'a dünya genelinde erişim sorunları yaşıyor. Söz konusu erişim sorunundan etkilenen ülkeler arasında Türkiye de var.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından sorunla ilgili açıklama yaptı.

Sayan, “USOM raporuna göre WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurt dışı kaynaklıdır. Yerli uygulamalarımız olan Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır. Yerli ve milli servisleri destekliyoruz” dedi.



