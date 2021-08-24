WhatsApp yakında iPad uygulaması olarak gelebilir

Bunun bir parçası olarak, WhatsApp ilk kez tamamen yerel bir iPad uygulaması planlıyor gibi görünüyor.

AppleInsider, bu hafta sonu yaklaşmakta olan uygulama özellikleri hakkında paylaşımlar yapan bazı raporlar yayınladı.

Raporlar, yaklaşan çoklu cihaz betasının bir parçası olarak, hem iPad hem de Android tabletlerin ilk kez bir WhatsApp hesabına “bağlı cihazlar” olarak kullanılabileceğini söylüyor. Ayrıca konuyla ilgili olarak atılan bir tweet, bunun (bir web uygulaması yerine) yerel bir uygulama olacağını ve “bağımsız” çalışacağını (akıllı telefonunuz çevrimdışıysa çalışacağı gibi) iddia ediyor.

Bu uygulamanın ve entegrasyonun ne zaman geleceğine dair bir bilgi yok; WABetaInfo hesabı, iPad uygulamasının geliştirilme aşamasında olduğunu ve “gelecekteki bir güncelleme” ile yayınlanacağını söylüyor. Ancak iOS için WhatsApp beta sürümüne zaten sahipseniz, iPad sürümüne de erişebilirsiniz. Bir yandan, yıllardır WhatsApp kullanan pek çok kişi, uygulamanın tabletlerde bulunmamasına büyük olasılıkla alışmıştı. Ancak çoklu cihaz desteği ile WhatsApp’ın daha fazla cihazda çalışması daha kullanışlı olacaktır.

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