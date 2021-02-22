HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesini reddeden kullanıcıların mesajlarını kapatacak

WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesini reddeden kullanıcıların mesajlarını kapatacak

22.02.2021 17:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp'ta 15 Mayıs'a kadar veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar mesaj gönderemeyecek ya da alamayacak. Bu kullanıcıların hesapları "aktif olmayan hesap" olarak tanımlanacak.

WhatsApp'ta 15 Mayıs'a kadar veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar mesaj gönderemeyecek ya da alamayacak. Bu kullanıcıların hesapları "aktif olmayan hesap" olarak tanımlanacak.

Aktif olmayan hesapların da 120 gün sonra silinebileceği belirtiliyor.

WhatsApp'ta arama ve bildirimler 15 Mayıs'tan sonra "kısa bir süre" daha çalışmaya devam edecek.

Ancak teknoloji haberleri sitesi TechCrunch bu sürenin sadece "birkaç hafta"yla sınırlı olacağını yazdı.

WhatsApp gizlilik sözleşmesini Ocak'ta güncellemişti.

WhatsApp, çok sayıda kullanıcısını kaybetti

Bu değişiklik, WhatsApp'ın bu yolla, çatı kuruluşu Facebook'la daha fazla veri paylaşacağını düşünen kullanıcıların tepkisine neden olmuştu.

WhatsApp'tan daha sonra yapılan açıklamada bunun doğru olmadığı, değişikliğin işletmelere ödeme yapılmasını sağlamak için gerekli olduğu belirtilmişti.

WhatsApp halihazırda IP adresi ve platform üzerinden yapılan alımlar gibi bilgileri Facebook'la paylaşıyor.

Bu güncelleme Avrupa ve İngiltere'yi kapsamıyor. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve İngiltere için farklı bir gizlilik sözleşmesi geçerli.

WhatsApp'ın ilk duyurusundan sonra milyonlarca kişi, Telegram ve Signal gibi benzer platformlara yönelmişti.

WhatsApp, kullanıcılarının tepkilerinin ardından yeni sözleşmenin kabulüyle ilgili son tarihi 8 Şubat'ta 15 Mayıs'a kaydırmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Yüzlerce kişiye umut olacak: 'Durmuş' kalpten nakilYüzlerce kişiye umut olacak: 'Durmuş' kalpten nakil
MSÜ subay ve astsubay başvuru şartları neler? MSÜ subay ve astsubay başvuru şartları neler?

En Çok Okunan Haberler

16 yaşındaki kızın yaptıkları mahalleyi dehşete düşürdü

16 yaşındaki kızın yaptıkları mahalleyi dehşete düşürdü

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Ons altın 2075 doları görebilir

Ons altın 2075 doları görebilir

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

İspanya sınırında uçucu kül çuvalının içinden mülteci çıktı

İspanya sınırında uçucu kül çuvalının içinden mülteci çıktı

Kavga ettiği kişiyi önce öptü, sonra kopardığı dili martı yedi

Kavga ettiği kişiyi önce öptü, sonra kopardığı dili martı yedi

Yüzlerce kişiye umut olacak: 'Durmuş' kalpten nakil

Yüzlerce kişiye umut olacak: 'Durmuş' kalpten nakil

Gözlük kullananların koronaya yakalanma şansı 3 kat daha az!

Gözlük kullananların koronaya yakalanma şansı 3 kat daha az!

ABD’de 139 yıllık ev 800 metre uzağa taşındı

ABD’de 139 yıllık ev 800 metre uzağa taşındı

Milyonlarca kişiyi etkileyen kesinti yörüngeden görüntülendi

Milyonlarca kişiyi etkilenmişti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.