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WhatsApp yüz kilidi özelliği Android'e geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.10.2020 12:06 | Son Güncelleme

WhatsApp, Beta uygulamasına yeni bir güncelleme yayınlayarak sürüm numarasını v2.20.203.3’e yükseltti. WhatsApp, bu sürümde yeni bir özelliği test ediyor. Bu özellikler arasında cevapsız aramalara katılma yeteneği ve parmak izi kilidini, yüz kilidi açma gibi özellikler bulunuyor.

WhatsApp yüz kilidi özelliği Android'e geliyor

WhatsApp yüz kilidi özelliği iOS’ten sonra çok yakında Android platformuna gelecek gibi görünüyor.

Şu anda, bir gruptaki kişilerinizden gelen bir aramayı açamazsanız, aramadaki biri sizi tekrar aramaya karar vermedikçe aramaya giremezsiniz. WhatsApp, bunu çözmek için, arama sona ermediği sürece kullanıcıların cevapsız aramaya katılma olanağını test ediyor. Bunun için WhatsApp’ı açmanız yeterli olacak ve aramaya katılmak için bir ekran uyarısı verilecek.

WHATSAPP'A BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA GELİYOR

WhatsApp ayrıca, parmak izi kilidini 'biyometrik kilit' olarak değiştirerek uygulamanın mevcut güvenlik özelliğinde ince bir ayarı test ediyor. WhatsApp, uygulamayı parmak izi bilgilerinizle kilitleme özelliğini getirdi, ancak yüz tanıma kilidini veya diğer biyometrik yöntemleri kullanan telefonların sayısı giderek arttı.

Beta sürümünde WhatsApp, akıllı telefonun kullanabileceği herhangi bir biyometrik kimlik doğrulamasını etkinleştiriyor. Bu biyometrik çözümler, alınan ekran görüntüsüne bakılırsa parmak izi ve yüz olarak sıralanıyor. Bu özellikler beta sürümünde test ediliyor ve yakında mevcut ürün kanalına küresel olarak sunulacak.

WhatsApp-yuz-kilidi

Eğer şimdiden yeni özellikleri test etmek istiyorsanız Android için yayınlanan son betayı indirebilirsiniz. Beta sürümünde bazı sorunlar yaşayabileceğinizi belirtelim.

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