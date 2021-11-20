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WHO: Acil önlem alınmazsa Avrupa’da Mart’a kadar koronavirüsten yarım milyon kişi ölebilir

20.11.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa kıtası koronavirüsün yeni bir dalgasıyla mücadele ederken, BBC'ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge salgının bölgedeki seyri konusunda "çok endişeli" olduğunu söyledi. Kluge, acil önlem alınmazsa Mart ayına kadar yaklaşık 500.000 ölümün kaydedilebileceği konusunda uyardı.

WHO: Acil önlem alınmazsa Avrupa’da Mart’a kadar koronavirüsten yarım milyon kişi ölebilir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, bölgede acil önlem alınmazsa Mart ayına kadar yaklaşık 500.000 kişinin koronavirüs nedeniyle ölebileceği konusunda uyardı.

Avrupa kıtası koronavirüsün yeni bir dalgasıyla mücadele ederken, BBC'nin Today programına konuşan Hans Kluge, salgının kıtadaki seyri konusunda "çok endişeli" olduğunu söyledi.

Kluge, maske takma gibi önlemlerin acil olarak hayata geçirilmesinin vaka sayılarını azaltabileceğini söyledi.

Uyarı, kıtadaki bazı ülkelerin rekor düzeyde enfeksiyon oranları bildirdiği ve tam ya da kısmi sokağa çıkma kısıtlamaları getirdiği dönemde geldi.

Kluge, salgının yayılmasının nedenleri arasında kış mevsiminin gelmesini, yetersiz aşılanmayı ve daha bulaşıcı Delta varyantının bölgede hakim olmasını saydı.

WHO Avrupa Direktörü, vaka sayılarındaki artışla mücadeleye yardımcı olmak için aşılanmanın artırılması ile temel halk sağlığı önlemleri ve yeni tıbbi tedavilerin uygulanması çağrısında bulundu.

Hans Kluge

BBC'ye yaptığı açıklamada Kluge, "Covid-19 bir kez daha bölgemizde bir numaralı ölüm nedeni haline geldi" diyerek, hastalıkla savaşmak için "ne yapılması gerektiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kluge, zorunlu aşı önlemlerinin "son çare" olarak görülmesi gerektiğini, ancak konuyla ilgili "yasal ve toplumsal bir tartışma" yapmanın "çok yerinde" olacağını söyledi.

Kluge, zorunlu aşı önlemlerine başvurmadan önce başka yollar olduğunu söyledi ve bunun "bir özgürlük kısıtlaması değil, bireysel özgürlüğümüzü korumanın bir aracı olduğunu" da sözlerine ekledi.

Avusturya, Cuma günü Covid-19 aşısının yasal bir zorunluluk haline geleceğini açıklayan ilk Avrupa ülkesi oldu. Yeni kurallar Şubat ayında yürürlüğe girecek.

Rekor vaka sayıları ve düşük aşı oranlarının gözlendiği ülkeden aşı olmayan kişilere yönelik Pazartesi gününden itibaren en az 10 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanacak.

Diğer birçok Avrupa ülkesi de vakalar arttıkça yeni önlemler alıyor.

Çek Cumhuriyeti ve Slovakya da dahil olmak üzere ülkeler, kıta genelinde rekor vaka sayıları kaydedildiği için aşılanmamış insanlar üzerinde yeni kısıtlamalar açıkladılar.

Vaka sayılarının rekor düzeye çıktığı Almanya'da da, aşı olmamış kişilerin bazı kamusal alanlara girişlerinin kısıtlanması planlanıyor.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde dün akşam yeni Covid-19 önlemlerine ve aşıya karşı düzenlenen protesto gösterisi kontrolden çıktı.

Polis, otomobilleri ateşe verip, dükkanları yağmalayan göstericilere ateş açtı. 7 kişinin yaralandığı olayların ardından kentte "acil durum" ilan edildi.

Hollanda hükümeti, vaka sayılarının hızla artması nedeniyle geçen hafta kısmi kapanma kararı almıştı.

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