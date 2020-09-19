Wikipedia sayfalarının güncellenmesi 'turizm gelirlerini artırabilir'

Herhangi bir kent veya kasabada turizmi canlandırmanın en etkili ve masrafsız yöntemlerinden biri, Wikipedia'da o bölge ile ilgili bilgi ve fotoğrafların yayımlanması olabilir.

İtalya'nın Torino kentindeki Collegio Carlo Alberto Fakültesi'nden ekonomistlerin yaptığı bir araştırmada, küçük bir kentle ilgili Wikipedia sayfasının güncellenmesi yoluyla turizm gelirlerinde 130 bin dolarlık artış kaydedilebileceği tespit edildi.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, araştırmacılar, İspanya'dan rastgele seçtikleri kentlerin Wikipedia sayfalarını birkaç kaliteli fotoğraf ile kentin tarihi ve görülecek yerleriyle ilgili bilgi ekleyip güncellediler.

Bunu yapmak için yoğun bir çalışma da gerekmedi; İspanyolca bilgileri Fransızca, Almanca, İtalyanca, Flemenkçe gibi dillere çevirdiler.

İki paragraf bilgi ve bir fotoğraf eklenerek yapılan bu güncellemenin sonucunda, turizm sezonunda o kentlerde konaklama sürelerinin yüzde 9 arttığı görüldü.

Bazı kentler için bu oran çok daha yüksek oldu. Wikipedia'da hakkında herhangi bir bilgi olmayan bölgeler için yapılan küçük çaplı eklemelerin ziyaretçi sayısını üçte bir oranında artırdığı tespit edildi.