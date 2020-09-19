HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Wikipedia sayfalarının güncellenmesi 'turizm gelirlerini artırabilir'

Wikipedia sayfalarının güncellenmesi 'turizm gelirlerini artırabilir'

19.09.2020 10:56 | Son Güncelleme

İtalya'da yapılan bir araştırmaya göre herhangi bir kent veya kasabada turizmi canlandırmanın en etkili ve masrafsız yöntemlerinden biri, Wikipedia'da o bölge ile ilgili bilgi ve fotoğrafların yayımlanması olabilir.

Wikipedia sayfalarının güncellenmesi 'turizm gelirlerini artırabilir'

Herhangi bir kent veya kasabada turizmi canlandırmanın en etkili ve masrafsız yöntemlerinden biri, Wikipedia'da o bölge ile ilgili bilgi ve fotoğrafların yayımlanması olabilir.

İtalya'nın Torino kentindeki Collegio Carlo Alberto Fakültesi'nden ekonomistlerin yaptığı bir araştırmada, küçük bir kentle ilgili Wikipedia sayfasının güncellenmesi yoluyla turizm gelirlerinde 130 bin dolarlık artış kaydedilebileceği tespit edildi.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, araştırmacılar, İspanya'dan rastgele seçtikleri kentlerin Wikipedia sayfalarını birkaç kaliteli fotoğraf ile kentin tarihi ve görülecek yerleriyle ilgili bilgi ekleyip güncellediler.

Bunu yapmak için yoğun bir çalışma da gerekmedi; İspanyolca bilgileri Fransızca, Almanca, İtalyanca, Flemenkçe gibi dillere çevirdiler.

İki paragraf bilgi ve bir fotoğraf eklenerek yapılan bu güncellemenin sonucunda, turizm sezonunda o kentlerde konaklama sürelerinin yüzde 9 arttığı görüldü.

Bazı kentler için bu oran çok daha yüksek oldu. Wikipedia'da hakkında herhangi bir bilgi olmayan bölgeler için yapılan küçük çaplı eklemelerin ziyaretçi sayısını üçte bir oranında artırdığı tespit edildi.

Araştırmayı yürüten Marti Hinnosaar, Toomas Hinnosaar ve Michael Kumme; "Bu çalışmanın bir bütün olarak turizm sektörüne uygulanmasının çok büyük bir etkisi olacaktır. Milyarlarca euroluk bir etki olabilir bu" dedi.

Araştırmacılar, bu kadar büyük bir etki yaratan çalışmanın neden bu kentlerin kendileri tarafından yapılmadığını sorguluyor.

Wikipedia sayfaları genellikle gönüllüler tarafından güncelleniyor. Belli konular hakkında bilgi girişinin artırılmasının harcanan zamana kıyasla büyük yarar sağlayacağı belirtiliyor.

Ancak araştırmacılar Flemenkçe dilinde girdikleri bilgilerin 24 saat içinde kaldırıldığını gördüler. Bunun üzerine araştırma diğer üç dil üzerinde yoğunlaştı.

Flemenkçe dilinde yapılan güncellemeleri denetleyen editör, ticari amaçlı güncellemelere izin verilmediği için engellendiğini belirtiyor.

Wikipedia etkisi

Bu, Wikipedia'nın etkisini gösteren tek araştırma değil. Daha önce de araştırmacılar bilimsel bilgi güncellemelerinin "konuyla ilgili yüzlerce bilimsel dergi makalelerinde değişikliklere yol açtığını" tespit etmişti. Profesyonel akademisyenlerin bile Wikipedia'yı kontrol ettiği ve sitede yer verilen araştırmalara referans verdiği belirtiliyor.

Wikipedia'nın etkisi olumlu yönde olduğu gibi olumsuz da olabiliyor. Ağustos ayında Amerikalı bir gencin 12 yaşından beri hobi olarak sitenin İskoçça versiyonunda redaksiyon yaptığı tespit edilmişti. Ancak bu genç bu dili konuşamıyordu bile.

Yaptığı güncellemelerde kelimelerin İngilizceleri yerine İskoçca karşılıklarını koymuş, anlamsız cümleler yaratmıştı.

Sorunu tespit eden kişi ise "Bu kişi İskoç diline tarihindeki en büyük zararı vermiş olabilir. Bugüne dek görülmemiş bir kültürel vandalizm yarattı" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken... Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken...
Kaldırımda yürürken üzerlerine düştü!Kaldırımda yürürken üzerlerine düştü!
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
En Çok Okunan Haberler
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Diğer Haberler
Macron'dan Türkçe tweet! Doğu Akdeniz mesajı verdi
Macron'dan Türkçe tweet
3. kattan düşmüş! Kaldırımda yürürken canlarından oluyorlardı
Kaldırımda yürürken üzerlerine düştü!
Rusya'da akılalmaz olay! Balkon kadınların üzerine düştü
Ülkede akılalmaz olay! Balkon üzerlerine düştü
ABD'den Suriye'ye radar ve zırhlı muharebe araçları sevkiyatı
ABD'den Suriye'ye yeni sevkıyat!
Fransa’da bir kişi 58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı
58 katlı gökdelene böyle tırmandı
İrlanda Başbakan Yardımcısı Varadkar’a sulu saldırı
İrlanda Başbakan Yardımcısı Varadkar’a sulu saldırı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.