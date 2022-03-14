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William Hurt hayatını kaybetti: 80'lerin dramlarından Marvel'e uzanan bir kariyer

14.03.2022 05:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

William Hurt, 71 yaşında hayatını kaybetti. Oscar ödüllü oyuncu Hurt, 1980'li yılların ünlü dram filmlerinden Marvel evreninin yapımlarına varan geniş bir kariyere sahipti.

William Hurt hayatını kaybetti: 80'lerin dramlarından Marvel'e uzanan bir kariyer

William Hurt, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Oscar ödüllü oyuncu Hurt, 1980'li yılların ünlü dram filmlerinden Marvel evreninin yapımlarına varan geniş bir kariyere sahipti.

Hurt en iyi erkek oyuncu Oscar'ını 1986'da yılında Brezilya'daki bir hapishanede geçen Örümcek Kadının Öpücüğü (Kiss of the Spider Woman) filmiyle kazanmıştı.

Başka Tanrının Çocukları (Children of a Lesser God), Haberler (Broadcast News) ve Şiddetin Tarihçesi filmleriyle de Oscar'a aday gösterildi.

Son zamanlarda ise Marvel evreninin beş filminde General Thunderbolt Ross karakteriyle popüler olmuştu.

Amerikan haber sitesi Deadline'a bir açıklama yapan ailesi, ünlü oyuncunun 72. yaş gününü kutlamasından sadece bir hafta önce doğal sebeplerle, huzur içinde hayatını kaybettiğini aktardı.

William Hurt at the premiere of Marvel's Captain America: Civil War in 2016

Başarılı aktör, 2018 yılında ölümcül prostat kanserine yakalandığını açıklamıştı.

Mark Ruffalo, Antonio Banderas, Russell Crowe, M Night Shyamalan gibi isimler Hurt'ün hayatını kaybetmesinden dolayı duydukları üzüntüyü sosyal medyadan paylaştı.

Antonio Banderas, "çok büyük bir oyuncunun aramızdan ayrıldığını" dile getirdi.

1970'lerde oyunculuk kariyerine başlayan Hurt, ilk büyük başarısını takıntılı bir bilim insanını canlandırdığı Gerçeğin Ötesinde (Altered States) isimli filmiyle kazanmıştı.

Haberler filminden bir sahne

Hurt, çok sayıda tiyatro yapımında da yer aldı.

Ancak Hurt'ün hayatı boyunca çok sayıda tartışmalı olay da yaşandı.

İçki sorununun olduğu ve bu yüzden eski sevgililerine şiddet uyguladığı basına yansıdı.

Ünlü oyuncu 2013 yılında The Telegraph gazetesine verdiği röportajında ünle ilgili sorunlu bir durumunun olduğunu kabul ederek, "Bu hem bir ayrıcalık hem de sorumluluk, ancak sorumluluk tarafını çoğu zaman iyi taşıyamadığımı utanarak kabul ediyorum. Geri dönüp baktığımda bazı durumlardaki davranışlarım yüzünden kendimi hayal kırıklığına uğrattığımı görüyorum" demişti.

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