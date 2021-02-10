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Windows 10 kullanıcıları hangi sorunlarla karşılaşıyor?

10.02.2021 10:04 | Son Güncelleme:
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Windows 10 kullanıcıları hangi sorunlarla karşılaşıyor?

Herkesin düzenli olarak beklediği Windows 10 güncellemesi bu kez bazı sorunlara yol açtı. İşte merak edilen tüm detaylar.

Microsoft'un Windows 10 güncellemesi kullanılamaz hale gelerek bu sefer kötü sonuçlara yol açtı. Windows 10 toplu güncelleme yapıldıktan hemen sonra bazı kullanıcılarda sorunlar ortaya çıktı. 2015 yılında piyasaya sürüldükten sonra Windows 10 oldukça iyi bir performans göstermişti.

Özellikle Windows 7 platformuna desteğin kesilmesinden sonra Windows 10 kullanıcı sayısı giderek arttı. Ancak Windows 10 için gönderilen güncellemeler bütün bilgisayarlar için ortak olunca bazen uyumsuzluk yaşanabiliyor.

Windows 10 2004 kullanıcıları KB4598299, Windows 10 1909 kullanıcıları KB4598301 sürümlerine geçtikten sonra ilginç problemler ortaya çıkmaya başladı. Bunlar içerisinde en fazla göze çarpan ise mavi ekran problemi oldu.

MAVİ EKRAN SORUNU YAŞADILAR

Ani bir şekilde ekranın mavi hale gelmesine neden olan bu sorun aynı zamanda işletim sisteminde bir sorun yaşandığı anlamına geliyor. Kullanıcılar ekranda kişisel bilgisayarınız bir sorunla karşılaştı ve yeniden başlatılması gerekiyor hatası alıyor. Bilgisayar otomatik olarak cihazı yeniden başlatıyor.

Microsoft tarafından geliştirilen Windows 10 platformu şu an için çözüm konusunda uzlaşamadı. Hem mühendisler hem de yazılım uzmanları konuyla yakından ilgileniyor. Önceki güncellemelerin yine benzer şekillerde mavi ekran sorunları vermesi kullanıcıları iyice kızdırdı.

Eğer benzer bir sorun ile karşılaştıysanız Denetim Masası üzerinden bu güncellemeyi kaldırabilirsiniz. En azından şimdilik sorun çözülene kadar mavi ekran problemini atlatabilirsiniz. Peki sizce Windows 10 platformunda neden böyle bir sorun ortaya çıkıyor?

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