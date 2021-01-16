Windows 10X dizüstüler için yeniden tasarlandı

İşletim sistemi henüz piyasaya sürülmemiş olsa da, sisteminin neredeyse tüm bilgilerini kapsayan yapısı sızdırıldı.

Windows Central tarafından hazırlanan bu videoda, işletim sisteminin bir bilgisayarda çalıştığını görebiliriz. Video, daha önce sadece ekran görüntülerinde gördüğümüz, işletim sisteminin yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzünü sergiliyor. Windows 10X, en ayırt edici özelliği olan güncellenmiş görev çubuğundan başlayarak arayüzünü yeniledi. Görev çubuğu, merkeze taşınan simgeleri içeriyor. Başlat menüsü artık tamamen yeniden tasarlandı. Ayrıca, yeniden tasarlanmış kısayollara sahip yeni bir bildirim merkezi de mevcut. İşletim sistemi ayrıca oldukça basitleştirilmiş bir Dosya Yöneticisine sahip ve tüm uygulamaları tam ekran başlatıyor.

Windows 10X, Windows’un sadeleştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Bu işletim sistemi, masaüstünde mevcut Windows 10’un yükseltilmesi veya değiştirilmesi anlamına gelmiyor. Ancak bunun yerine düşük maliyetli Chromebook tarzı dizüstü bilgisayarlar ve tabletler için tasarlanmış. Bu sürümle ilgili en büyük endişe, henüz herhangi bir eski Windows uygulamasını desteklememesi. Bu, Microsoft Mağazası ve web uygulamalarındaki uygulamalarla sınırlı olduğunuz anlamına geliyor.

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