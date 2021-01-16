HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Windows 10X dizüstüler için yeniden tasarlandı

Windows 10X dizüstüler için yeniden tasarlandı

16.01.2021 10:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Windows 10X dizüstüler için yeniden tasarlandı

Microsoft, Windows 10X cihazını çift ekranlı cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir işletim sistemi olarak 2019’da tekrar duyurdu. Yeni sürüm, başlarda sadece Lenovo Thinkpad X1 gibi katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmıştı. Ancak şirket yön değişti ve Microsoft, cihaz desteğini genişleterek Windows 10X’i dizüstü bilgisayarlar için de tasarlamaya karar verdi.

İşletim sistemi henüz piyasaya sürülmemiş olsa da, sisteminin neredeyse tüm bilgilerini kapsayan yapısı sızdırıldı.
Windows Central tarafından hazırlanan bu videoda, işletim sisteminin bir bilgisayarda çalıştığını görebiliriz. Video, daha önce sadece ekran görüntülerinde gördüğümüz, işletim sisteminin yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzünü sergiliyor. Windows 10X, en ayırt edici özelliği olan güncellenmiş görev çubuğundan başlayarak arayüzünü yeniledi. Görev çubuğu, merkeze taşınan simgeleri içeriyor. Başlat menüsü artık tamamen yeniden tasarlandı. Ayrıca, yeniden tasarlanmış kısayollara sahip yeni bir bildirim merkezi de mevcut. İşletim sistemi ayrıca oldukça basitleştirilmiş bir Dosya Yöneticisine sahip ve tüm uygulamaları tam ekran başlatıyor.

Windows 10X, Windows’un sadeleştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Bu işletim sistemi, masaüstünde mevcut Windows 10’un yükseltilmesi veya değiştirilmesi anlamına gelmiyor. Ancak bunun yerine düşük maliyetli Chromebook tarzı dizüstü bilgisayarlar ve tabletler için tasarlanmış. Bu sürümle ilgili en büyük endişe, henüz herhangi bir eski Windows uygulamasını desteklememesi. Bu, Microsoft Mağazası ve web uygulamalarındaki uygulamalarla sınırlı olduğunuz anlamına geliyor.

Demoyu izlemek için buraya tıklayınız

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
Sessizliği sevenler için geliştirildiSessizliği sevenler için geliştirildi
Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

KADES butonuna bastı, polis alarma geçti

KADES butonuna bastı, polis alarma geçti

Otomobilde çifte infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

Otomobilde çifte infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

Kimin yazdığı bilinmeyen dev yazı, FETÖ'yü akıllara getirdi

Kimin yazdığı bilinmeyen dev yazı, FETÖ'yü akıllara getirdi

Survivor'da şok kavga! O hareket ortalığı karıştırdı

Survivor'da şok kavga! O hareket ortalığı karıştırdı

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Diğer Haberler

Blackberry tüm varlığını lisans anlaşmalarına yatırıyor

Blackberry tüm varlığını lisans anlaşmalarına yatırıyor

Video izlerken alışveriş yapabileceksiniz

Video izlerken alışveriş yapabileceksiniz

X60 Pro + için tarih verildi

X60 Pro + için tarih verildi

Sessizliği sevenler için geliştirildi

Sessizliği sevenler için geliştirildi

Orta segmentin yeni amiral gemisi boy gösterdi

Orta segmentin yeni amiral gemisi boy gösterdi

Twitter, Facebook ve YouTube ortak mı hareket etti?

Twitter, Facebook ve YouTube ortak mı hareket etti?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.