HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Windows 11, Apple M1 tabanlı cihazlarda desteklemeyecek

Windows 11, Apple M1 tabanlı cihazlarda desteklemeyecek

15.09.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haber, şirketin bir aydan kısa bir süre içinde piyasaya sürülecek olan Windows 11 işletim sistemi için bir reklam kampanyası yayınladığı için Amerikan teknoloji devi The Register’ın bir sözcüsü tarafından verilen bir onaydan geliyor. 

Windows 11, Apple M1 tabanlı cihazlarda desteklemeyecek

Ayrıca rapor, şirketin hala Dev ve Beta Kanalları aracılığıyla Windows Insider’lar için önizleme kodunu değiştirdiğini de ortaya koydu. 

M1 yongalı Mac üzerinde çalışan bir Windows 11 Sanal Makinesi yakın zamanda sorun yaratarak tespit edilmişti. Bu da donanım uyumluluğu sorunlarıyla karşı karşıya kalmasına neden oldu ve Channel Windows Insider derlemesinde hata görüntülenmesine sebep oldu.

Kayıt ayrıca Microsoft’a Parallel Desktop’ta bir M1 Mac’teki gelecek planlarını sordu. Ancak ne yazık ki şirket bunun şu an için desteklenmeyen bir senaryo olduğunu belirtti. Bu arada, yeni işletim sistemini doğrudan donanım üzerinde çalıştırmak bile şu anda desteklenmemektedir. 

Bunun dışında, şirket hala Windows 11’in küresel lansmanı üzerinde çalışıyor, ancak bazı Surface Pro X kullanıcıları için kaybolan görev çubuğuna ve işlevsel olmayan Başlat Menülerine neden olan bir hata kontrollerini içeren bir dizi sorun devam ediyor. Bunun ile beraber tam-kararlı sürümünün yakın zamanda tanıtılacağını ve daha fazla detayların geleceği söylendi, bakalım süreç bize neler gösterecek.

Fiat Egea Cross Eylül fiyatları netleşti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eğirdir Gölü'ndeki 30 yıllık gizemin kaynağı tespit edildiEğirdir Gölü'ndeki 30 yıllık gizemin kaynağı tespit edildi
Kuraklık sorununa 'yerli' çözüm! "Yağmur suyunun 25 ton daha fazla tutuyor"Kuraklık sorununa 'yerli' çözüm! "Yağmur suyunun 25 ton daha fazla tutuyor"
iPhone 13 Türkiye'ye ne zaman gelecek?iPhone 13 Türkiye'ye ne zaman gelecek?
Anahtar Kelimeler:
Apple Windows 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı: Fatih Terim'den yemediğimiz laf kalmadı

Acun Ilıcalı: Fatih Terim'den yemediğimiz laf kalmadı

Genç kadın eski kocası tarafından öldürüldü

Genç kadın eski kocası tarafından öldürüldü

Kuzey Kore'den flaş hamle! Tanımlanamayan füze fırlattılar

Kuzey Kore'den flaş hamle! Tanımlanamayan füze fırlattılar

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Araştırmada ortaya çıktı! Aşı şişelerinde tespit edildi

Araştırmada ortaya çıktı! Aşı şişelerinde tespit edildi

Apple, iPhone 13 ailesini tanıttı! İşte iPhone 13 hakkında bilmeniz gereken her şey

Apple, iPhone 13 ailesini tanıttı! İşte iPhone 13 hakkında bilmeniz gereken her şey

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Saç ekimi sırasında sır ölüm! Hastaneden açıklama geldi

Saç ekimi sırasında sır ölüm! Hastaneden açıklama geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.