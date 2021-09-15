Windows 11, Apple M1 tabanlı cihazlarda desteklemeyecek

Ayrıca rapor, şirketin hala Dev ve Beta Kanalları aracılığıyla Windows Insider’lar için önizleme kodunu değiştirdiğini de ortaya koydu.

M1 yongalı Mac üzerinde çalışan bir Windows 11 Sanal Makinesi yakın zamanda sorun yaratarak tespit edilmişti. Bu da donanım uyumluluğu sorunlarıyla karşı karşıya kalmasına neden oldu ve Channel Windows Insider derlemesinde hata görüntülenmesine sebep oldu.

Kayıt ayrıca Microsoft’a Parallel Desktop’ta bir M1 Mac’teki gelecek planlarını sordu. Ancak ne yazık ki şirket bunun şu an için desteklenmeyen bir senaryo olduğunu belirtti. Bu arada, yeni işletim sistemini doğrudan donanım üzerinde çalıştırmak bile şu anda desteklenmemektedir.

Bunun dışında, şirket hala Windows 11’in küresel lansmanı üzerinde çalışıyor, ancak bazı Surface Pro X kullanıcıları için kaybolan görev çubuğuna ve işlevsel olmayan Başlat Menülerine neden olan bir hata kontrollerini içeren bir dizi sorun devam ediyor. Bunun ile beraber tam-kararlı sürümünün yakın zamanda tanıtılacağını ve daha fazla detayların geleceği söylendi, bakalım süreç bize neler gösterecek.

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