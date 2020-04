Wolfenstein Dünyası Masaüstüne Geliyor

Görünüşe göre Wolfenstein bu noktada bir istisna değil. Oyun içeriğinde oyunun evreninden modellenmiş 55 plastik figür ile geliyor. Modeller yaklaşık 30 yıl sonra geri dönen Mecha-Hitler'i de içeriyor.

Ayrıca, oyundaki görevler sırasında keşfedilecek oda ve koridorları oluşturan 16 harita parçasının yanı sıra oyunda karşınıza çıkacak olan zindanlarındaki çeşitli ekipman, etkinlik ve düşmanları gösteren 182 kart bulunmakta.

Gelecek olan oyunda, yeterli aksiyon puanına sahip olduğunuz sürece, istediğiniz zaman çevreyi taşımanıza, ateş etmenize veya etkileşimde bulunmanıza olanak tanıyan bir sistem kullanıyor. Silahlar cephaneye dayanıyor ve her birinin üç atış modu var.

Archon Studio, mevcut hak sahibi MachineGames'in marka üzerinde çalışma lisansını almış. Masa oyunu tasarımcısı son Wolfenstein oyunlarında bulunan karakterlerin çoğunu kullandığını söylemekte. Wolfenstein All-Stars genişlemesi Caroline Becker (Wolfenstein: The New Order), Sigrun Engel ve Grace Walker (The New Colossus) ve Jessie ve Zofia Blazkowicz'i (Youngblood) ekliyor.