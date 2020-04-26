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Wolfenstein Dünyası Masaüstüne Geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.04.2020 15:57 | Son Güncelleme

Wolfenstein The Board Game, halihazırda geçmişinde birkaç başarılı Kickstarter kampanyası bulunan Polonyalı masaüstü oyun şirketi Archon Studio tarafından geliştiriliyor. Masaüstü oyunları, yıllardır Kickstarter'da popüler olan bir oyun türü.

Wolfenstein Dünyası Masaüstüne Geliyor

Görünüşe göre Wolfenstein bu noktada bir istisna değil. Oyun içeriğinde oyunun evreninden modellenmiş 55 plastik figür ile geliyor. Modeller yaklaşık 30 yıl sonra geri dönen Mecha-Hitler'i de içeriyor.

Ayrıca, oyundaki görevler sırasında keşfedilecek oda ve koridorları oluşturan 16 harita parçasının yanı sıra oyunda karşınıza çıkacak olan zindanlarındaki çeşitli ekipman, etkinlik ve düşmanları gösteren 182 kart bulunmakta.

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Gelecek olan oyunda, yeterli aksiyon puanına sahip olduğunuz sürece, istediğiniz zaman çevreyi taşımanıza, ateş etmenize veya etkileşimde bulunmanıza olanak tanıyan bir sistem kullanıyor. Silahlar cephaneye dayanıyor ve her birinin üç atış modu var.

Archon Studio, mevcut hak sahibi MachineGames'in marka üzerinde çalışma lisansını almış. Masa oyunu tasarımcısı son Wolfenstein oyunlarında bulunan karakterlerin çoğunu kullandığını söylemekte. Wolfenstein All-Stars genişlemesi Caroline Becker (Wolfenstein: The New Order), Sigrun Engel ve Grace Walker (The New Colossus) ve Jessie ve Zofia Blazkowicz'i (Youngblood) ekliyor.

Kickstarter kampanyası 28 Nisan'da sona erecek ve Archon Studio, oyunu Ağustos 2021'de çıkartmayı planladıkları açıklamasında bulunmuş. Wolfenstein The Board Game aksiyonunu bilgisayar başında yaşamaktan sıkılanlar için arkadaşları ile oynayabilecekleri bir alternatif olmuş. Oyun için hazırlanmış olan resmî web sitesine buradan göz atabilirsiniz.

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wolfenstein Wolfenstein The Board Game Masaüstü oyunu Archon Studio Caroline Becker Wolfenstein: The New Order Sigrun Engel Grace Walker The New Colossus Jessie Youngblood Zofia Blazkowicz Youngblood

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