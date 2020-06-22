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WWDC 2020'den: iOS 14 tanıtıldı! İşte iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.06.2020 20:58 | Son Güncelleme

iOS 14 Apple WWDC 2020 etkinliğinde resmen tanıtıldı. iOS 14 ana ekran widget desteği ve yeni ekran içinde ekran özelliği gibi birçok yeniliğe sahip. Peki iOS 14 özellikleri neler? Gelin yakından bakalım.

WWDC 2020'den: iOS 14 tanıtıldı! İşte iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yenilikler

WWDC 2020 etkinliği sonunda başladı ve Apple adına Tim Cook ve diğer yöneticiler sahneye çıktı. Koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez online olarak düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı 2020 etkinliği, iOS 14 tanıtımına ev sahipliği yaptı. Yapılan duyuru ile birlikte iPhone'lara güç verecek yeni yazılım tüm detaylarıyla gözler önüne serildi. Gelin vakit kaybetmeden İOS 14 özelliklerini anlatmaya başlayalım.

İŞTE İOS 14'ÜN ÖZELLİKLERİ

1) Widget desteği: Apple, Android cihazlardaki gibi daha doğrusu Microsoft Phone'larda gördüğümüz gibi bir Widget sistemini iOS 14'e getirdi. Bu destek ile birlikte iPhone'ların ana ekranına uygulamaların widget'ları eklenebilecek. Eklenen widget'lar parmak hareketi ile sürüklenip değiştirilebilecek.

Widgetlar-2

2) App Library (Uygulama Kütüphanesi): Bu özellik ile uygulama listeleme daha doğrusu uyuglama klasörlemek daha işlevsel hale getirilmiş durumda. Uygulama kütüphanesinde uygulamalar basitçe klasörlenecek ve özellikteki arama çubuğunda yapacağınız aramalar size istediğiniz uygulamayı hızlıca bulmanıza imkan sağlayacak.

App Library

3) Picture in Picture (Ekran içinde ekran): Android tarafında olan özelliklerden biri daha iOS 14 ile iPhone'lara geliyor. Bu özellik ile birlikte iPhone kullanıcıları da video izlerken, izledikleri videoları küçültebilecek ve istedikleri uygulamalarda gezinmeye devam edebilecek. Bu sırada arka planda video akışı sürecek. Bu özelliğe arka planda video oynatma özelliği demek de mümkün.

Picture in picture-2

4) Siri: iOS 14 ile birlikte Sirinin tasarımı da özellikleri de tamamen yenilendi. Siri bundan böyle ekranın tamamını kaplamayacak. Sizi dinledikten sonra sonucu ekranın üst tarafında çıkartacak. Ayrıca sesli mesaj da gönderebilecek. Çeviri uygulaması ile de uyumlu çalışacak.

Siri

5) Çeviri: Apple'ın da artık bir çeviri uygulaması var. Bu çeviri uygulaması cümle ve paragraf çevirileri yapacak ve sesli diyaloglara da destek verecek. Google Çeviri'ye en ciddi rakiplerden biri çıktı desek sanırız yanlış bir şey söylemeyiz. Çeviri uygulaması şimdilik Türkçe desteği sunmayacak.

çeviri

6) Mesajlar: Mesajlar uygulaması da iOS 14 ile önemli geliştirmeler aldı. Bu gelişmelerden biri, WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarına oldukça benziyor. Zira, mesajlaşma uygulaması artık grup mesajlarına destek veriyor ve grup mesajlarına artık grup fotoğrafı eklenebiliyor. Ayrıca en sık konuşulan kişiler en üste iğnelenebiliyor. WhatsApp'taki gibi kişi etiketlemeye de izin veren yeni mesajlar, bir kişiyi etiketleyip cevap vermeye başladığınızda da kişinin fotoğrafını öne çıkartıyor. Ayrıca Memojiler de geliştirildi ve artık maske takabilen bir memojiye sahibiz.

7) Apple Maps: Apple Maps artık önerilere izin veriyor. Bu öneriler sayesinde insanlar en iyi yerleri keşfedebiliyor, Apple Maps'e bakarak yakındaki en iyi yerler arasında seçim yapabiliyor. Bisiklet sürücüleri ve Elektrikli otomobil sahipleri de artık Apple Maps tarafından destekleniyor. Böylece onlar da kendilerine özel güzergah önerileri alabiliyor.

8) CarPlay: CarPlay artık anahtar desteğine de sahip. Bu destek ile birlikte bundan böyle bazı otomobilller sadece iPhone kullanılarak açılabilecek. Otomobili başkasını kullanması için iPhone üzerinden anahtar kullanımı verilebiliyor. Tabi Face ID güvenliği burada devreye giriyor. Otomobilin sahibi Face ID ile kişiye izin veriyor.

Carplay

9) App Store ve App Clip desteği: iOS 14 ile indirme gerektirmeden uygulama kullanımı sonunda gerçek oldu. App Clip özelliği ile birlikte Apple Pay kullanarak, QR kodlar NFC'ler ile uygulama indirmeden ödemeler yapılabiliyor. 10 MB'lık küçük uygulamaları indirmek yeterli oluyor. Büyük uygulamaları indirmeye gerek kalmıyor.

App Clips

iOS 14 Eylül ayında kararlı sürümüyle karşımıza çıkacak. Beta sürümü ise bu akşamdan itibaren yüklenebilecek.

İOS 14 GÜNCELLEMESİ ALACAK İPHONE MODELLERİ

iPhone SE (2020)
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone SE (2016)
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPod touch (7. nesil)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yeni diye gelen bu özellikler 2010 samsung tarafından ürütilen çoğu telefonda mevcut. kurtulun artık şu apple kafasından
yine 6 s im yırttı kral telefon hiç arıza görmedi şimdiye kadar çok şükür
sürekli açık ekran istiyoruz
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