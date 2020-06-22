WWDC 2020'den: iOS 14 tanıtıldı! İşte iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yenilikler

WWDC 2020 etkinliği sonunda başladı ve Apple adına Tim Cook ve diğer yöneticiler sahneye çıktı. Koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez online olarak düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı 2020 etkinliği, iOS 14 tanıtımına ev sahipliği yaptı. Yapılan duyuru ile birlikte iPhone'lara güç verecek yeni yazılım tüm detaylarıyla gözler önüne serildi. Gelin vakit kaybetmeden İOS 14 özelliklerini anlatmaya başlayalım. İŞTE İOS 14'ÜN ÖZELLİKLERİ 1) Widget desteği: Apple, Android cihazlardaki gibi daha doğrusu Microsoft Phone'larda gördüğümüz gibi bir Widget sistemini iOS 14'e getirdi. Bu destek ile birlikte iPhone'ların ana ekranına uygulamaların widget'ları eklenebilecek. Eklenen widget'lar parmak hareketi ile sürüklenip değiştirilebilecek. 2) App Library (Uygulama Kütüphanesi): Bu özellik ile uygulama listeleme daha doğrusu uyuglama klasörlemek daha işlevsel hale getirilmiş durumda. Uygulama kütüphanesinde uygulamalar basitçe klasörlenecek ve özellikteki arama çubuğunda yapacağınız aramalar size istediğiniz uygulamayı hızlıca bulmanıza imkan sağlayacak.

3) Picture in Picture (Ekran içinde ekran): Android tarafında olan özelliklerden biri daha iOS 14 ile iPhone'lara geliyor. Bu özellik ile birlikte iPhone kullanıcıları da video izlerken, izledikleri videoları küçültebilecek ve istedikleri uygulamalarda gezinmeye devam edebilecek. Bu sırada arka planda video akışı sürecek. Bu özelliğe arka planda video oynatma özelliği demek de mümkün. 4) Siri: iOS 14 ile birlikte Sirinin tasarımı da özellikleri de tamamen yenilendi. Siri bundan böyle ekranın tamamını kaplamayacak. Sizi dinledikten sonra sonucu ekranın üst tarafında çıkartacak. Ayrıca sesli mesaj da gönderebilecek. Çeviri uygulaması ile de uyumlu çalışacak. 5) Çeviri: Apple'ın da artık bir çeviri uygulaması var. Bu çeviri uygulaması cümle ve paragraf çevirileri yapacak ve sesli diyaloglara da destek verecek. Google Çeviri'ye en ciddi rakiplerden biri çıktı desek sanırız yanlış bir şey söylemeyiz. Çeviri uygulaması şimdilik Türkçe desteği sunmayacak. 6) Mesajlar: Mesajlar uygulaması da iOS 14 ile önemli geliştirmeler aldı. Bu gelişmelerden biri, WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarına oldukça benziyor. Zira, mesajlaşma uygulaması artık grup mesajlarına destek veriyor ve grup mesajlarına artık grup fotoğrafı eklenebiliyor. Ayrıca en sık konuşulan kişiler en üste iğnelenebiliyor. WhatsApp'taki gibi kişi etiketlemeye de izin veren yeni mesajlar, bir kişiyi etiketleyip cevap vermeye başladığınızda da kişinin fotoğrafını öne çıkartıyor. Ayrıca Memojiler de geliştirildi ve artık maske takabilen bir memojiye sahibiz.