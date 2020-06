WWDC 2020'den: iOS 14 tanıtıldı! İşte iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yenilikler

3) Picture in Picture (Ekran içinde ekran): Android tarafında olan özelliklerden biri daha iOS 14 ile iPhone'lara geliyor. Bu özellik ile birlikte iPhone kullanıcıları da video izlerken, izledikleri videoları küçültebilecek ve istedikleri uygulamalarda gezinmeye devam edebilecek. Bu sırada arka planda video akışı sürecek. Bu özelliğe arka planda video oynatma özelliği demek de mümkün.

iOS 14 Eylül ayında kararlı sürümüyle karşımıza çıkacak. Beta sürümü ise bu akşamdan itibaren yüklenebilecek.

İOS 14 GÜNCELLEMESİ ALACAK İPHONE MODELLERİ

iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2016)

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPod touch (7. nesil)