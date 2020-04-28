WWE 2K Battlegrounds duyuruldu

Ancak yeni yayımlanan bir basın bülteni "en üst düzey Superstar tasarımları, ortamları ve hareketleri" ile "tamamen yeni bir WWE oyun deneyimi" vaat ediyor. Oyunun odak noktası, tek başına oynayanlar için bol derinlik sözünü veriyor. Ayrıca sosyal, pick-up ve play oyunlarının da olacağı belirtilmiş.

Doğal olarak, NBA 2K Playgrounds serisi oyunlarla benzerliklere sahip olacağını öngörmek çok zor değil. WWE 2K Battlegrounds, aynı stüdyo Sabre Interactive tarafından geliştiriliyor. Bu yüzden iki oyunda ortak özellikler görmek şaşırtıcı olmaz. Platformlar henüz onaylanmadı, ancak Switch'teki iki NBA Playgrounds oyunu ile bu yeni sürümün Nintendo Switch için de gelmesi bekleniyor.

Aynı basın bülteninde 2K, çekirdek WWE 2K serisinin geleceğininden de bahsetmiş. WWE 2K19 sunucuları çalışmaya devam edecek. WWE 2K20 ile ilgili geri bildirimleri dinlerken WWE 2K21’i atlayarak bir anlamda mola veriyor.

Konu ilgili olarak 2K şu açıklamayı yapmış;

"Sizi oyuncuları duyuyoruz ve WWE serisinden daha fazlasını istediğinizi biliyoruz. Bu yüzden yapacağımız şey şu: öğrendiklerimizi kalite ve eğlence ile yenileyerek bir sonraki WWE 2K oyununa uyguluyoruz. Bu sözün bir parçası olarak, üretim zaman çizelgesini genişletiyoruz ve 2020'de bir WWE 2K oyunu yayınlamayacağız. Visual Concepts'deki geliştirme ekibinin, WWE 2K tecrübeli oyuncularını eğlendirecek harika bir oyunun yanı sıra halatlara tırmanıp ilk kez ringe adım atmak isteyen yeni oyuncular yaratabildiğinden emin olmak istiyoruz."

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