Her ne kadar PlayStation tarafı oyun dünyasını domine etmiş olsa da Xbox tarafı da boş durmamak konusunda ısrarcı. Microsoft CEO'su Satya Nadella, 2019 mali yılı birinci çeyrek raporunda, Xbox Game Pass sistemini PC'ye getirme planlarının olduğunu belirtti. Özellikle PC ve Xbox kullanıcılarını tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen Microsoft, bu adım ile beraber güzel bir altyapının temellerini kurabilir.

Nadella; "Game Pass'i PC'ye getirmek oyun topluluğumuzun gücünü artırmak için büyük bir unsur olacak." diyerek az çok planlarının hangi temel taşı üzerine kurulu olduğunu bizlere açıklamış oldu. Game Pass sistemi ne zaman PC'ye gelecek onu bilmiyoruz ancak bu sistem ile beraber Xbox tarafı kesinlikle üye konusunda büyük bir başarı yakalayacaktır.

Xbox Game Pass PC'ye geliyor!

Xbox Game Pass aslında halihazırda PC'de mevcut ancak PC kullanıcıları sadece Xbox Game Pass kütüphanesinde bulunan "Play Anywhere" oyunlarına erişebiliyor ve bu oyunlar da büyük oranda Microsoft'un birinci parti oyunları. Şimdi ise tamamıyla bağımsız bir şekilde bu özellik PC sahiplerini bekliyor olacak. Peki Xbox Game Pass nedir? Ne işe yarar?