HABER

Xbox Game Pass PC'ye geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.10.2018 14:44 | Son Güncelleme

Microsoft CEO'su Satya Nadella, 2019 mali yılı birinci çeyrek raporunda, Xbox Game Pass sistemini PC'ye getirme planlarının olduğunu belirtti. İşte detaylar!

Xbox Game Pass PC'ye geliyor!

Her ne kadar PlayStation tarafı oyun dünyasını domine etmiş olsa da Xbox tarafı da boş durmamak konusunda ısrarcı. Microsoft CEO'su Satya Nadella, 2019 mali yılı birinci çeyrek raporunda, Xbox Game Pass sistemini PC'ye getirme planlarının olduğunu belirtti. Özellikle PC ve Xbox kullanıcılarını tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen Microsoft, bu adım ile beraber güzel bir altyapının temellerini kurabilir.

Nadella; "Game Pass'i PC'ye getirmek oyun topluluğumuzun gücünü artırmak için büyük bir unsur olacak." diyerek az çok planlarının hangi temel taşı üzerine kurulu olduğunu bizlere açıklamış oldu. Game Pass sistemi ne zaman PC'ye gelecek onu bilmiyoruz ancak bu sistem ile beraber Xbox tarafı kesinlikle üye konusunda büyük bir başarı yakalayacaktır.

Xbox Game Pass PC'ye geliyor!

Xbox Game Pass aslında halihazırda PC'de mevcut ancak PC kullanıcıları sadece Xbox Game Pass kütüphanesinde bulunan "Play Anywhere" oyunlarına erişebiliyor ve bu oyunlar da büyük oranda Microsoft'un birinci parti oyunları. Şimdi ise tamamıyla bağımsız bir şekilde bu özellik PC sahiplerini bekliyor olacak. Peki Xbox Game Pass nedir? Ne işe yarar?

5b62ba8c61361f19348f8bfc-IxgT

Xbox Game Pass aylık 59,00 TL karşılığında yüzü aşkın Xbox One ve geriye uyumluluğa dahil Xbox 360 oyununu indirip oynamanıza imkan sunan bir oyun abonelik sistemidir. Microsoft Store üzerinden Game Pass sekmesine giderek sistemin inceliklerine göz atabilir, halihazırda Xbox sahibiyseniz abonelik işlemlerinizi oradan başlatabilir ve oyun keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz.- Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

PARTNEROlay video! Seks Adası'na giriş için bahis açıp...Olay video! Seks Adası'na giriş için bahis açıp...
Battlefield 5 Battle Royale modu ne zaman çıkacak?Battlefield 5 Battle Royale modu ne zaman çıkacak?
Sürgülü kamerası ve çerçevesiz paneli ile Xiaomi Mi Mix 3!Sürgülü kamerası ve çerçevesiz paneli ile Xiaomi Mi Mix 3!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xbox Game Pass teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

İlginizi Çekebilir

'Telefon kamerasından izleniyorsunuz' İşte korunmanın yolları...

'Telefon kamerasından izleniyorsunuz' İşte korunmanın yolları...

WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...

WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor

Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Honor 8X Türkiye’ye geliyor!

Honor 8X Türkiye’ye geliyor!

Battlefield 5 Battle Royale modu ne zaman çıkacak?

Battlefield 5 Battle Royale modu ne zaman çıkacak?

Sürgülü kamerası ve çerçevesiz paneli ile Xiaomi Mi Mix 3!

Sürgülü kamerası ve çerçevesiz paneli ile Xiaomi Mi Mix 3!

Samsung’dan reklam yüzüne iPhone davası!

Samsung’dan reklam yüzüne iPhone davası!

İsveç halkı çipleniyor!

İsveç halkı çipleniyor!

Dyson Singapur'da elektrikli otomobil üretecek

Dyson Singapur'da elektrikli otomobil üretecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.