Xbox One Kasım güncellemesi yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde Microsoft tarafından yapılan açıklamada Xbox One için klavye ve fare desteğinin geleceği açıklanmıştı. Nihayet merakla beklenen özellik, yayınlanan Kasım güncellemesiyle kullanıma sunuldu.

Yayınlanan Kasım ayı güncellemesiyle artık Xbox One sahipleri bazı oyunları klavye fare desteğiyle oynayabilecekler.

Klavye ve fare desteği şu anda yalnızca Fortnite ve Warframe oyunlarında kullanılabiliyor. Diğer oyunlarda ise henüz destek yok. Zaten Microsoft söz konusu desteğin geliştirici firmaların inisiyatifinde olduğunu açıklamıştı.

Önümüzdeki günlerde; Bomber Crew, Warface, Children of Morta, Minion Master, DayZ, Strange Brigade, Warhammer Vermintide 2, Moonlighter, Wargroove, Vigor, WarthunderX ve Moph Defense’ta klavye ve fare desteğine kavuşacak.

Yayınlanan güncelleme ile XboxOne, hemen hemen bütün klavye ve farelerle uyumlu hale geldi. Ayrıca Razer da Xbox kullanıcıları için özel klavye ve fare tasarlayacağını açıklamıştı. Bu klavyeler 8 – 12 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan CES 2019’da tanıtılacak.