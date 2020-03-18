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Xbox Series X bunu beğenmedi: PlayStation 5'in özellikleri açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.03.2020 20:49 | Son Güncelleme

Sony, düzenlediği PlayStation Blog etkinliğinde PlayStation 5'in özelliklerini ve teknik detaylarını paylaştı. Sony'nin paylaştığı bilgilere göre PS5, PS4'ün üzerine oldukça fazla geliştirmelere sahip.

Xbox Series X bunu beğenmedi: PlayStation 5'in özellikleri açıklandı!

Sony tarafından dün yapılan açıklamada PlayStation 5'in özelliklerine dair ilk bilgilerin bugün TSİ 19:00'da yapılacak etkinlikte paylaşılacağı söylenmişti. Saatlerin 19:00'ı göstermesiyle birlikte beklendiği gibi Sony'nin etkinliği başladı ve PlayStation 5'in baş sistem mimarı Mark Cerny sahneye çıkarak PlayStation 5'in özelliklerini detaylarıyla paylaştı.

PLAYSTATİON 5 ÖZELLİKLERİ

PlayStation 5'in baş sistem mimarı etkinlikte PlayStation 5'in SSD depolaması gibi bazı teknik özelliklerine değindi. Fakat etkinlik sürerken, aynı anda PlayStation 5'in özellikleri de birçok site üzerinden paylaşılmaya başlandı. Paylaşılan bilgilere göre PS5, 46 işlem birine sahip, 10.28 TFLOPs seviyesinde performans sunan Sony için özel olarak üretilmiş AMD RDNA 2 grafik kartıyla gelecek. İşlemci tarafında ise yine AMD yapımı AMD Zen 2 işlemcisi PS5'e güç verecek. Bu işlemci, 8 çekirdekli ve 3.5 GHz frekansında çalışan bir işlemci.

PS5 sony

Sony tarafından resmi olarak açıklanmasa da etkinlik ile aynı anda ortaya çıkan bilgilere göre PlayStation 5 4K 120 fps kalitesinde oyunlar oynatabilecek. Tüm bunların yanında 8K desteği de PlayStation 5'in özelliklerinden bir diğeri olacak. Şimdi ise bizzat Sony tarafından etkinlikte açıklanan özelliklere gelelim.

SONY PLAYSTATİON 5'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ DUYURDU

Sony, PlayStation 5'te ilk olarak birçok oyuncunun ısrarla gelmesini beklediği bir kararı sonunda vermiş durumda. Oyuncular daha önce PS4 oyun konsollarına kendi imkanlarıyla SSD takıyordu ve bunun Sony tarafından dahili olarak sunulması gerektiğini ısrarla söylüyordu. Etkinlikte buna da değinildi ve PlayStation 5'in saniyede 5GB okuma hızına sahip olan bir SSD depolamasıyla geleceği açıklandı. Etkinlik sırasında sızdırılan özellikler tablosuna göre ise PlayStation 5'teki SSD 825GB depolama alanına sahip özel bir NVMe olacak.

sony

PlayStation oyuncularının en çok dert yandığı sorunlarından birine daha odaklanıyor. Oyuncular, önceki nesil PS konsolunda oynadıkları oyunların yeni PlayStation konsoluna adapte edilmesi için oldukça uzun süreler beklemek zorunda kalıyordu. Fakat PS5'in baş sistem mimarı Mark Cerny'e göre PlayStation 5'te oyunların adapte edilmesi sadece 1 ay sürecek. 1 ay içinde tüm oyunlar geliştiriciler tarafından PS5'e adapte edilebilecek.

ps5

Sony PlayStation 5'te KRAKEN adında yeni bir sıkıştırma çözümü sunuyor. Bu format çözümü sayesinde 22 GB büyüklüğündeki bir dosya, sadece 4 saniyede erişilebilir hale geliyor. Sony PlayStation 5 2020 yazında satışa çıkacak.

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