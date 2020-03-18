Xbox Series X bunu beğenmedi: PlayStation 5'in özellikleri açıklandı!

Sony tarafından dün yapılan açıklamada PlayStation 5'in özelliklerine dair ilk bilgilerin bugün TSİ 19:00'da yapılacak etkinlikte paylaşılacağı söylenmişti. Saatlerin 19:00'ı göstermesiyle birlikte beklendiği gibi Sony'nin etkinliği başladı ve PlayStation 5'in baş sistem mimarı Mark Cerny sahneye çıkarak PlayStation 5'in özelliklerini detaylarıyla paylaştı.

PLAYSTATİON 5 ÖZELLİKLERİ

PlayStation 5'in baş sistem mimarı etkinlikte PlayStation 5'in SSD depolaması gibi bazı teknik özelliklerine değindi. Fakat etkinlik sürerken, aynı anda PlayStation 5'in özellikleri de birçok site üzerinden paylaşılmaya başlandı. Paylaşılan bilgilere göre PS5, 46 işlem birine sahip, 10.28 TFLOPs seviyesinde performans sunan Sony için özel olarak üretilmiş AMD RDNA 2 grafik kartıyla gelecek. İşlemci tarafında ise yine AMD yapımı AMD Zen 2 işlemcisi PS5'e güç verecek. Bu işlemci, 8 çekirdekli ve 3.5 GHz frekansında çalışan bir işlemci.

Sony tarafından resmi olarak açıklanmasa da etkinlik ile aynı anda ortaya çıkan bilgilere göre PlayStation 5 4K 120 fps kalitesinde oyunlar oynatabilecek. Tüm bunların yanında 8K desteği de PlayStation 5'in özelliklerinden bir diğeri olacak. Şimdi ise bizzat Sony tarafından etkinlikte açıklanan özelliklere gelelim.