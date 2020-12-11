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xCloud iPhone'lara geliyor!

11.12.2020 09:41 | Son Güncelleme:
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xCloud iPhone'lara geliyor!

Microsoft, Xbox bulut oyunlarının 2021’de iOS’a geleceğini doğruladı. Yeni bir blog gönderisinde şirket, Xbox Game Pass Ultimate kapsamında bulut oyunlarının 2021 baharında web tarayıcısı aracılığıyla iOS’a geleceğini söylüyor.

Konuyla ilgili ilk duyuru aslında ekim ayında yapılmıştı. Microsoft, App Store yönergeleri nedeniyle oyun akış hizmetini iOS’e getirmemeye karar vermişti. Bulut oyunlarını web tarayıcısı aracılığıyla iPhone ve iPad’e getirmek, Microsoft’un App Store yönergelerini atlatmasına olanak tanıyacak.

İPHONE İÇİN XCLOUD GELİYOR

Microsoft konuyla ilgili “Xbox’ı yeni oyunculara genişletmek, oyunların ve geliştiricilerin dünyanın 3 milyar oyuncusuna kolay bir yol bulmasına yardımcı olma amacımızın merkezinde yer alıyor. Bunu birden fazla cihazı kucaklayarak ve oturum açtığınız her yerde tutarlı bir Xbox deneyimi sağlayarak yapıyoruz. Diğer platformlardan sonra şimdi de iPhone için xCloud geliyor.” açıklamasında bulundu.

Microsoft, web üzerinden iOS’ta bulut oyunlarının teknik olarak ilk başta bir “beta” olacağını belirtiyor. Bunun ayrıca Xbox uygulamasında bulunanlardan farklı olduğunu ve Xbox konsolu sahiplerinin oyunları doğrudan kişisel konsollarından yayınlamasına olanak tanıdığını unutmayın.

Apple bu yıl oyun akış hizmetlerini ele alan yeni App Store yönergelerini duyurdu. Yönergeler, oyun oynatma hizmetlerine artık izin verildiğini söylüyor. Ancak geliştiricilerin her oyunu tüm yönergelere uygun olarak App Store’a ayrı uygulamalar olarak göndermesi gerekiyor.

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Microsoft, akışlı oyun hizmetinin web üzerinden iOS’a geleceğini duyuran ilk şirket değil. Amazon, geçtiğimiz günlerde Luna bulut oyun hizmetinin web üzerinden iOS’ta da sunulacağını duyururken, Google Stadia için benzer vaatlerde bulunmuştu.

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