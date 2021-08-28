Xiaomi 2. çeyrek sonuçlarını paylaştı

Normal şartlarda yıl içerisinde onlarca model tanıtan ve satışa sunan Çinli üretici, aradan geçen 8 aya rağmen 2021 içerisinde bir iki model haricinde herhangi bir tanıtım yapmadı.

Huawei bu şekilde geri çekilince meydan da bir anlamda diğer Çinli üreticilere kaldı. Normal şartlarda Huawei’nin Çin’deki pazar payı hayli yüksekti. Fakat yeni telefon tanıtmayınca Çin’deki satışlar da düştü. Huawei ile arasına mesafe koyan kullanıcılar da doğal olarak diğer üreticilere yöneldi.

Xiaomi’nin gelirleri 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %64 artarak 87,8 milyar RMB’ye ulaştı. Düzeltilmiş net kâr ise bir önceki yıla göre %87,4 artarak 6,3 milyar RMB oldu. İş modelinin ve operasyonların gücünü ve mükemmelliğinin net bir şekilde ortaya çıktığı çeyrekte toplam gelir ve düzeltilmiş net kâr rekor seviyelere ulaştı.

2021 Yılının İkinci Çeyreğinde Öne Çıkan Rakamlar:

Toplam gelir, yıllık %64 artışla 87,8 milyar RMB’ye ulaştı.

Brüt kâr, yıllık %96,7 artışla 15,1 milyar RMB oldu.

IFRS dışı düzeltilmiş net kâr yıllık %87,4 artışla 6,32 milyar RMB’ye yükseldi.

2021 Yılının İlk Yarısında Öne Çıkan Rakamlar:

Toplam gelir, yıllık %59,5 artışla 164,67 milyar RMB’ye ulaştı.

Brüt kâr, yıllık %92,1 artışla 29,3 milyar RMB oldu.

IFRS dışı düzeltilmiş net kâr yıllık %118,4 artışla 12,39 milyar RMB’ye yükseldi.

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