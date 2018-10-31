Xiaomi Black Shark Helo hakkındaki son detaylar

Xiaomi kısa süre önce oyun odaklı yeni nesil akıllı telefonu Black Shark Helo’yu tanıtmıştı. Çinli üretici, Xiaomi Black Shark Helo’nun 10 Kasım’a kadar ön siparişte kalacağını ve bu tarih itibariyle de raflardaki yerini alacağını açıklamıştı.

Fakat beklenmedik bir şekilde Xiaomi Black Shark Helo, 30 Ekim itibariyle Mi Store Online üzerinden satışa sunuldu. Üstelik telefonun teslimat süresi de 1 gün olarak gösteriliyor. Yani Black Shark Helo’yu satın almak isteyenlerin 10 Kasım’a kadar beklemesi gerekmeyecek.

Normal şartlarda çıkış tarihi açıklanan bir telefonun, ertelenmesine alışığız. Fakat çıkış tarihinden daha erken bir zaman diliminde satışa sunulan ilk telefon Xiaomi Black Shark Helo oldu.

Elbette şunu da belirtmek gerekiyor. Black Shark Helo şimdilik sadece Çin’de satılmakta. Ayrıca satışa sunulan versiyonlar arasında 10GB RAM’e sahip model yer almıyor.

6GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip versiyon 459 dolardan, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip versiyon ise 502 dolardan satılmakta.

Bu arada, Xiaomi oyun odaklı telefonlarını hala Çin dışına çıkartmış değil. Zira Black Shark’ın Ekim itibariyle global pazara açılacağına dair söylentiler de asılsız çıktı. Şimdi merak edilen konu ise Black Shark Helo’nun Avrupa’da boy gösterip, göstermeyeceği.

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