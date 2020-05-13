Xiaomi CEO'su Lei Jun iPhone ile yakalandı!

Xiaomi CEO'su Lei Jun firmanın aynı zamanda kurucularından biri. Xiaomi'nin bugünlere gelmesinde büyük emeği olan isim, bu yüzden markasına büyük önem veriyor. Geçtiğimiz günlerde kullandığı tüm Xiaomi telefonları paylaşan Lei Jun, bu hareketiyle de her Xiaomi telefonu deneyimlediğini açıkça göstermişti. Ancak Lei Jun'un Weibo üzerinden yaptığı son paylaşım hayal kırıklığına uğrattı.

LEİ JUN XİAOMİ YERİNE İPHONE TERCİH ETTİ

Lei Jun resmi Weibo hesabından şirket ile alakalı bir paylaşım yaptı. Başta yapılan paylaşımda herhangi bir sorun gözükmüyor gibiydi. Tek sorun, bu paylaşımın bir Xiaomi telefon ile değil de bir iPhone ile yapılmış olmasıydı. Tabi ki bu paylaşım meraklı gözlerden kaçamadı. iPhone ile yapılmış Xiaomi paylaşımını fark eden kullanıcılar, Lei Jun'un iPhone aracılığıyla yaptığı paylaşımın ekran görüntüsünü aldı ve paylaşmaya başladılar.

Mİ 10 PRO İLE TEKRAR YAPTI

Xiaomi'nin başındaki isim çok geçmeden hatayı fark etti. iPhone ile yapılan paylaşımı silen Lei Jun, bunun yerine aynı paylaşımı Mi 10 Pro ile tekrar yaptı. Fakat tabiri caizse iş işten geçti ve kullanıcılar söz konusu paylaşımı gündeme taşıdı.

