Xiaomi’den gençlere hitap eden yeni model; Play

Geçtiğimiz günlerde TENAA’da ortaya çıkan gizemli Xiaomi modelinin tam ismi belli oldu. Çinli üreticinin modern tasarıma sahip yeni modeli Xiaomi Play olarak adlandırılacak.

Xiaomi orta segmnetteki yeni modeli için bazı posterler yayınladı. Yayınlanan bu görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Yayınlanan görsellerden de anlaşılacağı üzere Xiaomi Play, daha çok gençlere hitap eden bir ürün. Bu da telefonun fiyatının hayli uygun olacağına işaret eden bir durum.

Geçtiğimiz günlerde sızdırılan rapora göre Xiaomi Play, 2280 x 1080 piksel çözünürlüğünde 5.84 inçlik ekranla gelecek. 2.3GHz hızında sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olan cihazın min. 4GB RAM ile kullanıma sunulması bekleniyor. Elbette RAM seçeneğinin kullanıcı tercihine göre 6GB’ta kadar çıkabileceğini de belirtelim.

Dahili depolama tarafında ise 64GB ve 128GB’lık iki opsiyon bulunacak. 3000 mAh kapasitesine sahip ortalama bir pilden beslenecek olan Xiaomi Play’in arka tarafında 12MP’lik çift kamera modülü yer alacak.

Küçük çentikli tasarımıyla göze oldukça hoş görünen Play’ın 24 Aralık’ta satışa sunulması bekleniyor. Xiaomi’nin orta segmentteki yeni modeli siyah, mavi ve altın renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak.

İlk etapta yalnızca Çin’da satılacak olan modelin, global pazara gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.

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