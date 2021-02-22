Xiaomi'den 'otomobil' açıklaması!

Xiaomi akıllı telefon pazarındaki önemli oyunculardan biri. Apple, Samsung, Oppo ve Huawei gibi rakiplerle mücadele eden Çinli akıllı telefon üreticisi, sadece akıllı telefon pazarında da yer almıyor. Xiaomi'nin akıllı telefon ve aksesuarları dışında birçok ürünün üretimini üstleniyor. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir rapor ise Xiaomi'nin oldukça farklı bir ürün için kollarını sıvadığını iddia etmişti. Bu ürün bir otomobildi. Xiaomi iddialar gün yüzüne çıktığında henüz bir açıklama yapmamıştı ancak o açıklama sonunda geldi.

XİAOMİ'NİN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PROJESİ YOK

Xiaomi, Gizmochina'nın haberine göre, '' “Elektrikli Araç Sektörüne Girişle İlgili Raporların Netleştirilmesi” başlıklı açıklaması ile bu söylentilere yanıt verdi ve şu anda resmi olarak onaylanmış hiçbir projenin olmadığını aktardı. Şirket ayrıca, elektrikli araç pazarına girmeyi planladığına dair çıkan haberlerin dikkat çektiğini, ancak henüz resmi olarak bir proje oluşturulmadığını da sözlerine ekledi.

KAPI AÇIK OLABİLİR

Xiaomi elektrikli otomobil projesinin olmadığını söylüyor ancak kesin olarak böyle bir planın olmadığını belirtmiyor. Yani Xiaomi gelecekte bir gün elektrikli otomobil üretebilir. Ancak görünüşe bakılırsa bu yakın bir zamanda olmayacak. En azından açıklamadan çıkarılan bazı tahminlerden birisi bu.

