Xiaomi'den uygun fiyatlı 5G'li telefon geliyor!

Xiaomi 5G'ye önem veriyor. Daha önce Xiaomi CEO'su Lei Jun, bizzat yaptığı açıklamalarda 2020 yılında 5G destekli 10 akıllı telefon tanıtacaklarını söylemişti. Bu bile şirketin 5G politikasını anlamamıza yetiyor. Ancak 5G'li akıllı telefonlar konusu Xiaomi'nin fiyat/performans politikasıyla da pek uyuşmuyor. Zira, 5G'li akıllı telefonlar için şu sıralar istenen ücretler oldukça yüksek seyrediyor. Xiaomi de Redmi K30i ile bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor.

XİAOMİ'DEN EN UCUZ 5G'Lİ TELEFON: REDMİ K30İ

Çinli haber kaynaklarına göre Xiaomi, uygun fiyatlı 5G'li bir akıllı telefon için çalışmalara başladı. Bu çalışmaların meyvesi ise Redmi K30i olacak. Redmi K30i Redmi K30'un bir alt versiyonu olarak listelenecek ve neredeyse K30 ile aynı tasarıma ve aynı özelliklere sahip olacak. Pek tabi her iki telefon arasında bazı farklılıklar da yer alacak.

İŞTE REDMİ K30İ'NİN FİYATI

Bu farklılıklardan ilki kamera tarafında. Redmi K30 Pro'da 64 MP çözünürlüğünde olan ana kamera, Redmi K30i'de yerini 48 MP'e bırakacak. En büyük farklılıklardan birisi de fiyatta yaşanacak. Gelen bilgilere göre Redmi K30i 255 dolardan satışa sunulacak. Bu fiyat da onu piyasadaki en uygun fiyatlı 5G'li akıllı telefon yapmaya yetecek. Fakat Redmi K30i'nin bu tahtını fazla koruması beklenmiyor.