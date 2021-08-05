Xiaomi, ilk kez dünyanın 1 numaralı akıllı telefon markası oldu

Xiaomi, Samsung ve Apple arasında büyük bir çekişme var. Bu çekişme gelen son raporlara da yansıdı. Bir rapora göre, Xiaomi ikinci çeyrekte Avrupa'nın en çok sevkiyat yapan akıllı telefon firması oldu. Diğer bir rapor ise Çinli şirketin 2021'in ikinci çeyreğinde dünyanın en çok satan ikinci telefon üreticisi olduğunu gösterdi. Yeni gelen ve sadece haziran ayını kapsayan rapor ise Xiaomi'nin haziran ayı özelinde ilk kez zirveye yerleştiğini ortaya çıkardı.

XIAOMI HAZİRAN'DA İLK KEZ ZİRVEYE OTURDU

Counterpoint Research'e göre, Xiaomi'nin satışları Haziran 2021'de bir önceki aya göre yüzde 26 arttı ve ayın en hızlı büyüyen markası oldu. Böylece Xiaomi, bir ay içinde gerçekleştirilen satışlar açısından Samsung’u ve Apple'ı geride bırakarak ilk kez dünyanın bir numaralı akıllı telefon markası haline geldi.

AKILLI TELEFONLARDA REKABET KIZIŞTI

Bu, Xiaomi için büyük bir başarı olsa da, raporun sadece Haziran 2021'deki satışları baz aldığını unutmamak gerekiyor. Haziran ayını da kapsayacak çeyrek raporlarında Samsung'un yine zirvede yer alacağı, Xiaomi'nin ise ikinci sırada bulunacağı düşünülüyor.

Fakat gerçek olan şu ki; İki şirket arasındaki rekabet artık çok daha çekişmeli.

