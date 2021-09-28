Xiaomi ilk sırada yer almak için kolları sıvadı

Mesela Huawei'nin çeşitli yaptırımlar nedeniyle geri planda kalması onları daha fazla öne çıkardı.

Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun, hedeflerin biraz daha yükseltilmesi gerektiğini düşünüyor. Ona göre şirket henüz yeterli seviyede değil. Çin’deki işletmelerin yaklaşık olarak yüzde 75 gibi bir bölümü akıllı üretim sağlıyor. Firma bu sistemleri kullanarak çok daha seri üretime geçecek.

Dünyanın en büyük teknoloji devleri içerisinde yer alan şirket cep telefonu sevkiyatları konusunda ilk defa Apple markasının geçti. Böylece dünyada ikinci sıraya yükseldi. Açıkçası Çin merkezli bir şirketin böyle bir başarı elde etmesi kimse tarafından beklenmiyordu. Belki de Huawei bu başarıyı elde edebilirdi. Ancak ABD yasakları buna engel oldu.

Tüm bu gelişmeler şirketi daha fazla hırslandırıyor. Türkiye’de bundan sadece birkaç yıl önce bu markanın neredeyse hiçbir akıllı telefonu bilinmiyordu. Şimdi ise birçok kişinin bu cihazları aldığı görülüyor. Uzman analistler firmaya kendi akıllı telefonlarını daha anlaşılır modellerle sunmasını öneriyor. İsim konusunda daha yaratıcı olabilirler.

HEDEF LİDERLİĞE OTURMAK

Avrupa ve ABD gibi pazarlarda şirket iyi bir satış rakamı elde edebilirse hedefine çok rahat ulaşabilir. Firma dünyada bir numara olmak istiyor. Ancak bu tahmin ettiği kadar kolay olmayacak.

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