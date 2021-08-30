Xiaomi, MIUI 12.5 Enhanced’i duyurdu

Sözü edilen modeller Çin’de güncellemeyi almaya başladı. Xiaomi şimdi MIUI 12.5 Enhanced’in küresel sahnedeki modellere geleceğini duyurdu. Mi Global topluluğundaki bir gönderide şirket, güncellemeyi ilk alacak dokuz (9) modelin listesini açıkladı.

Modellerin tümü amiral gemisi telefonlar ve model sayısı, ilk partide 12 modele sahip olan Çin versiyonundan daha az. İşte güncellemeyi global olarak ilk alacak uygun modeller;

Mi 11

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X Pro

Mi 11X

Mi 10T Pro

Mi 10T

Mi 10 Pro

Mi 10

Şirket, güncellemenin bu modellere yılın dördüncü çeyreğinde, yani Ekim 2021’den itibaren herhangi bir zamanda yayılmaya başlayacağını da belirtti. MIUI 12.5 Enhanced Edition, MIUI 12.5 ROM’un geliştirilmiş bir yinelemesi olarak karşımıza çıkacak.

MIUI 12.5, dünya çapında uygun modellere henüz tam olarak dağıtılmaya başlamadı. Güncelleme en son yakın zamanda Redmi 9 Global versiyonuna geldi. Şirketin MIUI 12.5 Enhanced Edition almaya uygun kapsamlı bir model listesi yayınlaması da bekleniyor.

Xiaomi’ye göre MIUI 12.5 Enhanced Edition, 160 sistem başlığı sorunu ve 224 sistem uygulaması sorunu için düzeltmeler getirecek. Ayrıca, alt çerçeveden en üst uygulama katmanına kadar çok yönlü optimizasyonlar ile birlikte gelecek.

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