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Xiaomi kara liste için mahkemeye başvurdu!

02.02.2021 09:33 | Son Güncelleme:
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Xiaomi kara liste için mahkemeye başvurdu!

Akıllı telefon pazarındaki ünlü isimlerden Xiaomi, ABD’nin kara liste kararı sonrasında çareyi mahkemeye başvurmakta buldu. İşte konu ile ilgili detaylar.

ABD hükümeti 2019’un sonlarına doğru Huawei’i kara listeye dahil etmişti. Ardından Çinli üretici için çıkarılan ticaret yasağı ve çeşitli ambargolar Huawei’nin kan kaybına uğramasına neden oldu.

Huawei için en büyük darbe ise Google’dan gelmişti. Google, lisansını iptal ettiği Huawei’ye servislerinin kapısını da kapattı. Hal böyle olunca Huawei de satışa sunduğu hiçbir modelde Google Play dahil olmak üzere diğer Google servislerine yer veremedi.

Şimdi ise aynı durumun bir benzeri Xiaomi için de söz konusu. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde ABD hükümeti Xiaomi’yi kara listeye dahil etme kararı almıştı.

Bu kararın sebebi olarak Xiaomi ve Çin Ordusu arasındaki ilişki gösterilmişti. Hatta Xiaomi’nin Çin Ordusu tarafından yönetildiği iddia edilmişti.

XİAOMİ DAVA AÇTI

Xiaomi yetkilileri bu iddialar karşısında çareyi mahkemeye başvurmakta buldu. Washington bölge savcılığına yapılan başvuru ile ABD Savunma ve Hazine Bakanlığı’ndan şikayetçi olundu.

Şimdi merak edilen unsur ise bu şikayetin nasıl sonuçlanacağı. Bakalım dava ne gibi sonuçlar getirecek?

Eğer Xiaomi, Huawei'nin de yer aldığı kara listeye dahil edilirse işi daha da zorlaşacaktır. Bu sebepten ötürü Çinli üretici çok geç olmadan bazı hamleler yapmak istiyor. Davanın sonucunu bekleyip göreceğiz.

Borsa yatırımcısı küçük çocuk bakın nasıl parasını katladı!

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