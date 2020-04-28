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Xiaomi Line Free sessiz sedasız tanıtıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.04.2020 12:35 | Son Güncelleme

Xiaomi Line Free şu an piyasada satılan diğer bluetooth cihazlarla aynı tasarıma sahip. Bu tasarımdaki kulaklıkların temel problemi kullanıcının ense kısmını rahatsız etmesi. Huylu bir insansanız ve daha önce kullandığınız boyundan dolaşan bluetooth kulaklık sizi rahatsız ettiyse Xiaomi Line Free sizi oldukça rahatlatacak.

Xiaomi Line Free sessiz sedasız tanıtıldı

Çünkü kulaklığın enseye gelen kısmı yumuşak kauçuk ve yüksek elastikiyete sahip bir malzemeden üretilmiş.

XİAOMİ LİNE FREE ÖZELLİKLERİ

Xiaomi tanıtım sırasında Coaxial çift hareketli bobin ünitesi  kullanarak yüksek ses kalitesine ulaştığını açıkladı. Bu ünite manyetizma ve elektriğin etkisini katlayarak ses kalitesini ve seviyesini yukarı çıkarıyor. Xiaomi Line Free, Qualcomm’un düşük güçlü premium ses yonga seti olan QCC5125 ses yonga seti ile güçlendirildi. Bu yonga setinden Qualcomm aptX uyarlanabilir dinamik düşük gecikme teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde kulaklık telefona göre otomatik ayarlama yapıyor.

Kulaklık USB Type-C ile şarj ediliyor ve Xiaomi’nin açıklamasına göre 9 saatlik kullanım performansı sergiliyor. Yine Xiaomi, 10 dakikalık bir şarjın 2,5 saate kadar çalma süresi sağlayacağını iddia ediyor. Kulaklık XiaoAI, Siri ve Google Asistan’ı da destekliyor.

XİAOMİ LİNE FREE FİYATI

Xiaomi’nin yeni kulaklıkları 199 ¥ (~ 28 $) fiyat etiketine sahip ve Mi.com’dan satışa sunulacak.

Bu gün düzenlenen etkinlikte  Mi 10 Lite Zoom, Xiaomi Line Free, MIUI 12 gibi önemli tanıtımlar yaptı. Çinli firma buna ek olarak daha önce tanıttığı Mi Bluetooth kulaklığın Youth Edition versiyonunu tanıttı. Kulaklık 6,5 gram ağırlığındadır ve Bluetooth 5.0 ile bağlanır ve ses ve müzik kontrolleri için düğmelere sahiptir. Mi Bluetooth Kulaklık Youth Edition Kulaklık 6,5 gram ağırlığında ve telefona Bluetooth 5.0 ile bağlanıyor. Ayrıca ses ve müzik kontrolleri için üzerinde düğmelere sahip. Kulaklıkta yer alan tuşları, parçaları değiştirmek, çağrıları reddetmek veya kabul etmek, numaraları tekrar aramak ve üç yönlü çağrı yapmak için kullanabilirsiniz.

Son olarak aşağıda fotoğrafını göreceğiniz kulaklık gürültü azaltmak için DSP teknolojisini kullanıyor.

Mi-Bluetooth-Kulaklık-Youth-Edition

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