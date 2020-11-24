Xiaomi Mi 10 Pro için Android 11 güncellemesi yayınlandı

Güncelleme sürüm numarası MIUI V12.2.1.0.RJACNXM olarak belirlenmiş durumda. OTA üzerinden indirime sunulan bu güncelleme 3.5 GB büyüklüğünde olması ile dikkat çekiyor.
Bu, ana Android sürüm güncellemesi olduğundan, veri kaybını önlemek için tüm verilerinizi yedekleyin. Ayrıca, güncellemeyi indirmeyi denemeden önce yeterli veri ve depolama alanınız olduğundan emin olun.
GÜNCELLEME İLE BİRLİKTE GELEN BAZI ÖZELLİKLER
- Yeni Al Super Moon işlevi
- Daha iyi pozlama işlevi
- Zamanlama ve sürekli çekim işlevi
- 6 sahne ve 4 filtreden oluşan uzun pozlama modu
- Süper belge, kamera, sistem güvenlik güncellemesi
Xiaomi topluluğundaki kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre, Android 11 sürümünde bazı sorunlar var gibi görünüyor. Listelenen sorunlardan bazıları aşağıda yer alıyor:
- Kaybolan görev çubuğu bilgileri
- İnternete erişim için ikincil SIM kart hatası
- Şarj sırasında duyarsız dokunuş
- Daha az kullanılabilir hafıza (arka planı öldürmek)
- Uygulamadan çıkarken çerçeve atılıyor
- Birkaç oyun sorunu
- Flashback sorunları
- Bazı senaryolarda yüksek güç tüketimi
- Ekran görüntüsü gecikmesi
- Aşırı Gauss bulanıklığı
- Aşırı ısınma
XİAOMİ Mİ 10 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- 6.67 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 çözünürlüğünde 90Hz tazelemeli AMOLED ekran (DCI-P3 ve HDR10 destekli)
- Corning Gorilla Glass 5 ekran koruması
- Sekiz çekirdekli Snapdragon 865 7nm Mobile Platform yonga seti (1 x 2.84GHz + 3 x 2.42GHz + 4 x 1.8GHz)
- Adreno 650 GPU grafik birimi
- 8 GB LPPDDR5 RAM / 128GB / 256GB UFS 3.0 depolama
- 12 GB LPPDDR5 RAM / 256GB / 512GB UFS 3.0 depolama
- MIUI 11 tabanlı Android 10 işletim sistemi
- 108 Megapiksel f/1.69 diyaframlı ana kamera + 12 Megapiksel 2 kat yakınlaştırma yapan kamera + 8 Megapiksel telefoto kamera (10 kat hibrit ve 50 kat dijital yakınlaştırma) + 20 Megapiksel 117 dereceli ultra geniş açılı arka kamera
- 20 Megapiksel ön kamera
- Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
- Hi-Res ses sertifikası
- 5G SA/NSA Dual 4G VoLTE, WiFi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz) 8 x / MU-MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C
- 50W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli batarya
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