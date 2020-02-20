Xiaomi Mi 10 Pro paramparça edildi: Kafalar karıştı!

Xiaomi'nin geçtiğimiz hafta tanıttığı akıllı telefon modeli Xiaomi Mi 10 Pro çeşitli test merkezlerine konuk olmaya devam ediyor. Daha önce DxOMark ekibine konuk olan ve ekip tarafından 2020'nin en iyi kameraya sahip akıllı telefonu seçilen Xiaomi Mi 10 Pro bu kez içini bir başka isme, bir YouTube kanalına döktü.

XİAOMİ Mİ 10 PRO PARÇALARINA AYRILDI

Akıllı telefonların iç donanımlarını inceleyen bir YouTube kanalı, Xiaomi Mi 10 Pro'yu parçalarına ayırdı. Kanalın ekibi, Xiaomi Mi 10 Pro'yu parça parça sökerken önce arka kapak ile başlıyor. Arka kapak çıkarıldığında ise çember şeklinde arzı endam eden bir kablosuz şarj modülüyle karşılaşılıyor. Kablosuz şarj ve NFC modülünü titizlikle söken ekip, daha sonra Xiaomi Mi 10 Pro'nun bataryasına, kameralarına ve işlemcilerin bulunduğu bölüme ulaşıyor.

Mİ 10 PRO'NUN KAMERALARI EKİBİ DE HEYECANLANDIRDI

Xiaomi Mi 10 Pro'nun kameralarını herkes gibi merak eden ekip, işe ilk olarak kameralar ile başlıyor. Ekip, Xiaomi Mi 10 Pro'nun kameralarını kontrol ediyor ve Mi 10 Pro'nun 108 MP ana kamera + 20 MP ultra geniş açılı + 8 MP telefoto + 12 MP portre kamerasını inceliyor. Kameraların incelemesinin bitmesiyle birlikte sıra telefonun işlemcisinin, RAM'lerinin ve depolama alanlarının yer aldığı ana karta geliyor.