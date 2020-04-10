Xiaomi Mi 10 Türkiye'de! İşte Xiaomi Mi 10'un Türkiye fiyatı

Xiaomi Mi 10 geçtiğimiz ay Xiaomi tarafından düzenlenen internet etkinliğinde tanıtılmıştı. O günden sonra telefon ilk olarak Çin'de satışa çıktı. Çin'deki satış sürecinden telefonun saniyeler içinde tükendiği haberleri geldi. Bu haberler hem Avrupa'daki hem de ülkemizdeki Xiaomi severleri bir hayli heyecanlandırdı. Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da satışa çıkan Xiaomi Mi 10, dün itibariyle Türkiye'ye de giriş yaptı.

XİAOMİ Mİ 10 TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

Xiaomi Mi 10, bazı online alışveriş siteleri aracılığıyla satışa çıktı. Xiaomi Türkiye Garantili olarak satılan Xiaomi Mi 10'nun 256GB'lık modeli, 8.499 TL'lik bir fiyata sahip. Bu fiyatın yanında ücretsiz ekran değişim desteği de sunuluyor. bu destek sayesinde telefonun ekranı kırıldığında, herhangi bir ek ücret ödemeden Xiaomi teknik servisleri tarafından ekran değişimi yapılıyor.

Mİ 10 BÖYLE İSE Mİ 10 PRO NASIL OLACAK?

Genelde donanımına göre uygun fiyatıyla öne çıkan Xiaomi'nin, bu kez uygun bir fiyat sunduğunu söylemek bir hayli güç. Üstelik Mi 10 serisinin en donanımlı modeli Xiaomi Mi 10 Pro henüz Türkiye'de satışa sunulmadı. Xiaomi Mi 10'nun 8,499 TL'den satışa çıktığı bir dönemde Xiaomi Mi 10 Pro'nun 10 bin TL bandında bir fiyatla gelmesi hiç sürpriz olmaz.

