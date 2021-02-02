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Xiaomi Mi 11 ailesi ortaya çıktı

02.02.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Mi 11 ailesi ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi, 2020’nin son günlerinde Xiaomi Mi 11 amiral gemisini piyasaya sürdü. Söylentilere göre, 2 ekstra telefon da yolda: Mi 11 Lite ve Mi 11 Pro.

Mi 11 Pro’ya kıyasla Lite modelinin gücü daha az ve daha ucuz olacağı söyleniyor. Ayrıca Lite modeli hakkında bazı söylentiler de ortaya çıktı. İddialara göre Mi 11 Lite, bir selfie kamera içeren OLED ekrana, bir Qualcomm SM7350 yonga setine, 64 MP kameraya ve 5x yakınlaştırmaya sahip olacak. Cihaz periskop lens özelliğine de sahip. Ayrıca cihaz, Qualcomm SM7350 yonga setinden gücünü alacak.

Mİ 11 LİTE ÖZELLİKLERİ

Bu özelliklerin hepsi oldukça ilgi çekici. Özellikle halihazırda Qualcomm’un portföyünde SM7350 isimli bir platformun bulunmaması durumu biraz daha dikkat çekici kılıyor. İddialara göre, bu platform Snapdragon 755G olarak kullanıcıların karşısına çıkacak. 5 nm çip tasarımına sahip bu işlemcinin güçlü bir Cortex-A78 çekirdeğe sahip olacağı belirtiliyor.

Mi 11’de 108 megapiksel olan ana kamera çözünürlüğünün 64 megapiksele inmesi çok tatmin edici değil. Ancak kamera sistemine periskop lensin eklenmesi Mi 11 Lite’a avantaj sağlayan bir özellik. Pahalı bir bileşen olan telefoto kamera, genellikle amiral gemisi sınıfındaki telefonlara yerleştiriliyor. Ancak Xiaomi’nin daha standart 5x telefoto kameralar yaptığını da unutmamak gerek.

Sızan bu bilgilerin netliğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Çinli teknoloji devi Mi 11 serisine ekleyeceği cihazları resmi olarak tanıttığında iddialar doğru mu değil mi göreceğiz.

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