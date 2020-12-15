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Xiaomi Mi 11 batarya detayları belli oldu

15.12.2020 09:47 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Mi 11 batarya detayları belli oldu

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli canlı canlı görüntülendi! İşte Xiaomi Mi 11 ile ilgili detaylar.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli için geri sayım devam ediyor. Bilindiği üzere Çinli üretici yakın zamanda Mi 11 modeli ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Şimdiye kadar Mi 11 ile ilgili pek çok detay sızdırılmıştı. Fakat telefonun tasarımını net bir şekilde görememiştik. Geçtiğimiz günlerde Mi 11 modeli canlı canlı görüntülendi.

Sızdırılan görüntülere baktığımızda Mi 11’in özellikle kamera kurulumu tarafında farklı bir tasarıma sahip olacağını söylememiz mümkün.

XİAOMİ Mİ 11'İN MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ

Bu arada bilmeyenler için telefon hakkındaki son bilgilerin de bir kez daha üzerinden geçelim. Sızdırılan son bilgilere göre Mi 11 modelinde Qualcomm’un yeni yongası Snapdragon 888 yer alacak. Halihazırda bu yonga 2021’de çıkacak pek çok üst segment cihazda da boy gösterecek.

Mi 11’in en etkileyici yanlarından birisi de 120Hz’lik QHD+ ekranı olacak. Çinli üretici bu ekran konusunda hayli iddialı. Elbette telefon çıkmadan, test etmeden bu konu hakkında konuşmak doğru olmayacaktır.

Xiaomi Mi 11’in batarya kapasitesi de sonunda belli oldu. 3C’de yer alan bilgilere göre Mi 11 4780 mAh’lık çift hücreli bir batarya ile gelecek. Ayrıca telefonda 55W hızlı şarj teknolojisi de bulunacak.

Xiaomi Mi 11 birkaç gün içinde tanıtılabilir!Xiaomi Mi 11 birkaç gün içinde tanıtılabilir!

Açıkçası genel beklenti batarya kapasitesinin biraz daha yüksek olacağı yönündeydi. Fakat 4780 mAh’lık batarya da kullanıcıların işini görecektir. Hızlı şarj teknolojisinin de 55W’a çıkartılması olumlu bir hamle olmuş. Bu sayede telefonu sadece birkaç dakika şarjda tutarak bütün gün kullanacağınız pil miktarına erişmeniz mümkün görünüyor.

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