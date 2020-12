Xiaomi Mi 11 birkaç gün içinde tanıtılabilir!

Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Pro'dan oluşacak Mi 11 serisi için artık bekleyiş sona ermek üzere. En azından sızıntılardan anladığımız bu. Zira sızıntı kaynakları Xiaomi'nin, yeni Mi 11 serisini içinde bulunduğumuz aralık ayında tanıtacağını söylüyorlar. Xiaomi ise sızıntılara karşı sessizliği koruyor. Ancak firma sessizliğini bozmuş olabilir. Hem de Xiaomi Nijerya tarafından yapılan bir paylaşım ile.

Xiaomi Nijerya Twitter resmi hesabı, önemli bir paylaşım yaptı. Hesap, 'yeni bir şeyin' duyurulmasına 3 gün kaldığını söyledi. Bu paylaşım, birçok kişi tarafından Mi 11'in çıkış tarihi olarak yorumlandı. Bu yorumlara göre, 16 Aralık'ta yeni nesil Xiaomi amiral gemileri Mi 11 ve Mi 11 Pro tanıtılacak. Fakat içerikteki 'T' ifadesi, yorumların doğru olma ihtimalini azaltıyor.

3days to go ????

Something powerful is coming your way!

T time is around the corner Mi Fans ????????????#PowerYourCreativity#InnovationForEveryone pic.twitter.com/SeJcklGdb7