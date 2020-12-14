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Xiaomi Mi 11 birkaç gün içinde tanıtılabilir!

14.12.2020 10:01 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Mi 11 birkaç gün içinde tanıtılabilir!

Xiaomi Mi 11'in çıkış tarihi için yeni bir iddia ortaya atıldı. Xiaomi Nijerya Twitter hesabının yaptığı bir paylaşım, Xiaomi Mi 11'in çıkış tarihinin paylaşılmış olabileceğini akıllara getirdi. Fakat buradaki 'T' göndermesi oldukça önemli.

Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Pro'dan oluşacak Mi 11 serisi için artık bekleyiş sona ermek üzere. En azından sızıntılardan anladığımız bu. Zira sızıntı kaynakları Xiaomi'nin, yeni Mi 11 serisini içinde bulunduğumuz aralık ayında tanıtacağını söylüyorlar. Xiaomi ise sızıntılara karşı sessizliği koruyor. Ancak firma sessizliğini bozmuş olabilir. Hem de Xiaomi Nijerya tarafından yapılan bir paylaşım ile.

XİAOMİ Mİ 11 XİAOMİ'NİN PAYLAŞIMIYLA GÜNDEMDE

Xiaomi Nijerya Twitter resmi hesabı, önemli bir paylaşım yaptı. Hesap, 'yeni bir şeyin' duyurulmasına 3 gün kaldığını söyledi. Bu paylaşım, birçok kişi tarafından Mi 11'in çıkış tarihi olarak yorumlandı. Bu yorumlara göre, 16 Aralık'ta yeni nesil Xiaomi amiral gemileri Mi 11 ve Mi 11 Pro tanıtılacak. Fakat içerikteki 'T' ifadesi, yorumların doğru olma ihtimalini azaltıyor.

Mİ 11 Mİ, Mİ 10T Mİ?

Twitter'daki paylaşımda, 'T zamanı geldi Mi fanları' ifadesi bulunuyor. Bu ifade, akıllara Mi 11'i değil, Mi 10T serisini getiriyor. Üstelik paylaşılan görsel de sızdırılan Mi 11 görsellerinden çok Mi 10T ailesine benziyor. Yani bu paylaşım, Nijerya'da satışa çıkacak Mi 10T serisi için yapılmış olabilir. Ancak, Mi 11'in de önümüzdeki haftalarda tanıtılma ihtimali, paylaşım neyi gösterirse göstersin oldukça yüksek.

Xiaomi Mi 11 fiyatı ile sızıntılardaki yerini aldıXiaomi Mi 11 fiyatı ile sızıntılardaki yerini aldı

XİAOMİ Mİ 11 ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 11'in özellikleri arasında Snapdragon 888 işlemcisi yer alacak gibi görünüyor. İddialara göre telefonun arkasında 108 MP ana, 13 MP ultra geniş açılı, 30x zoom yapabilen telefoto kamera bulunacak. 4.700 mAh pili ile 50W hızlı şarj ve 30W kablosuz şarj desteği sunacağı söylenen Mi 11, 1440p çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekran ile gelecek. İddialara bakılırsa Xiaomi Mi 11 fiyatı için ise yaklaşık 610 dolarlık bir fiyat belirleyecek.

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