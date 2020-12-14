Xiaomi Mi 11 birkaç gün içinde tanıtılabilir!

Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Pro'dan oluşacak Mi 11 serisi için artık bekleyiş sona ermek üzere. En azından sızıntılardan anladığımız bu. Zira sızıntı kaynakları Xiaomi'nin, yeni Mi 11 serisini içinde bulunduğumuz aralık ayında tanıtacağını söylüyorlar. Xiaomi ise sızıntılara karşı sessizliği koruyor. Ancak firma sessizliğini bozmuş olabilir. Hem de Xiaomi Nijerya tarafından yapılan bir paylaşım ile.

XİAOMİ Mİ 11 XİAOMİ'NİN PAYLAŞIMIYLA GÜNDEMDE

Xiaomi Nijerya Twitter resmi hesabı, önemli bir paylaşım yaptı. Hesap, 'yeni bir şeyin' duyurulmasına 3 gün kaldığını söyledi. Bu paylaşım, birçok kişi tarafından Mi 11'in çıkış tarihi olarak yorumlandı. Bu yorumlara göre, 16 Aralık'ta yeni nesil Xiaomi amiral gemileri Mi 11 ve Mi 11 Pro tanıtılacak. Fakat içerikteki 'T' ifadesi, yorumların doğru olma ihtimalini azaltıyor.

3days to go ????

Something powerful is coming your way!

T time is around the corner Mi Fans ????????????#PowerYourCreativity#InnovationForEveryone pic.twitter.com/SeJcklGdb7 — Xiaomi Nigeria (@XiaomiNigeria) December 13, 2020

Mİ 11 Mİ, Mİ 10T Mİ?

Twitter'daki paylaşımda, 'T zamanı geldi Mi fanları' ifadesi bulunuyor. Bu ifade, akıllara Mi 11'i değil, Mi 10T serisini getiriyor. Üstelik paylaşılan görsel de sızdırılan Mi 11 görsellerinden çok Mi 10T ailesine benziyor. Yani bu paylaşım, Nijerya'da satışa çıkacak Mi 10T serisi için yapılmış olabilir. Ancak, Mi 11'in de önümüzdeki haftalarda tanıtılma ihtimali, paylaşım neyi gösterirse göstersin oldukça yüksek.