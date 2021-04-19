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Xiaomi Mi 11 DxOMark puanı ile karşımıza çıktı! İşte sonuçlar

19.04.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi Mi 11'in DxOMark puanı belli oldu. Snapdragon 888 işlemci ile gelen Xiaomi Mi 11, DxoMark puanı ile ailenin sonradan tanıtılan diğer premium akıllı telefon modeli Mi 11 Ultra'yı geçemedi. Peki Xiaomi Mi 11 DxOMark'tan kaç puan aldı?

Xiaomi Mi 11 DxOMark puanı ile karşımıza çıktı! İşte sonuçlar

Xiaomi Mi 11 2020 yılı bitmeden tanıtıldı. Çinli akıllı telefon üreticisi, aralık ayında görücüye çıkardığı Mi 11'de Snapdragon 888 işlemcisini ilk kez kullandı. Herkes Mi 11 ailesine yeni üyelerin ekleneceğini düşünürken, Xiaomi Mi 11'i tanıttığı gün diğer akıllı telefonlarını görücüye çıkartmadı. Ancak bundan aylar sonra, Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Mi 11 Lite adlarını taşıyan üç yeni akıllı telefon daha aileye eklendi. Şimdi ise ailenin ilk üyesi olan Xiaomi Mi 11 DxOMark'a konuk oldu.

İŞTE XIAOMI MI 11'İN DXOMARK PUANI

DxOMark'ın resmi sitesindeki verilere göre, Mi 11 DxOMark'tan fotoğraf yeteneği ile 127 puan, zoom yeteneği ile 59 puan ve video yeteneği ile 107 puan almayı başardı. Akıllı telefonun genel puanı ise böylece 120 oldu. 120 puanlı Xiaomi Mi 11, maalesef ailenin bir diğer üyesi olan Mi 11 Ultra'ya yetişemedi.

Xiaomi Mi 11 DxOMark

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Mi 11 Ultra, DxOMark'ın tepesinde yer alıyor. Huawei P40 Pro'yu zirveden indiren akıllı telefon, 143 puana sahip. Mi 11 ise onu yakalayamıyor. Ancak Mi 11 yine de bazı rakiplerini geride bırakmış durumda. Bu rakipler, Samsung Galaxy Note20 (Exynos), Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Exynos) ve iPhone 11 gibi rakiplerden oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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