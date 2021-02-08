HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi Mi 11'in Avrupa fiyatı açıklandı!

Xiaomi Mi 11'in Avrupa fiyatı açıklandı!

08.02.2021 15:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Xiaomi Mi 11'in Avrupa fiyatı açıklandı!

Xiaomi Mi 11 global lansmanı sonunda düzenlendi. Çinli akıllı telefon üreticisinin düzenlediği etkinlik ile birlikte Snapdragon 888 işlemcili ilk akıllı telefon Xiaomi Mi 11'in Avrupa fiyatı da belli oldu.

Xiaomi Mi 11'i aralık ayında piyasaya sürdü. Ancak akıllı telefon Çin sınırlarının dışına çıkmadı. Mi 11'in satışlarını ilk olarak anavatanında başlatan Xiaomi, Mi 11'in global lansmanı için ise geçtiğimiz günlerde tarih vererek 8 Şubat'ı işaret etti. Nitekim Xiaomi Mi 11'in global lansmanı düzenlendi ve Mi 11 böylece Çin sınırlarının dışına çıkmış oldu.

XİAOMİ Mİ 11 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Xiaomi Mi 11'in özellikleri arasında 6.81 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüğünde 120 Hz ekran yenileme hızına sahip E4 AMOLED bir ekran var. Telefonun ekranı Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Ekran sol üst köşesinde bir nokta çentik bulunduruyor. Bu çentikte Mi 11'in 20 MP çözünürlük sunan ön kamerası yer alıyor. Ekranın altında 8 çekirdekli Snapdragon 888 işlemcisi, 8GB RAM ve 128GB/256 GB dahili depolama alanı bizleri karşılıyor.

Xiaomi Mi 11

Ayrıca bu noktada Harman Kardon desteği bulunan telefonun parmak izi okuyucusunun ekranının altında olduğunu ve 55W hızlı şarj destekli 4.600 mAh değerinde bir bataryaya sahip olduğunu belirtelim. Mi 11'in arkasında ise 108 MP'lik ana kameraya ek olarak, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP telemakro olarak adlandırılan bir kamera daha var.

Xiaomi Mi 11 fiyatı

İŞTE XİAOMİ Mİ 11'İN AVRUPA FİYATI

Xiaomi Mi 11'in fiyatı 749 euro olarak açıklandı. 256 GB'lık model ise 799 eurodan satışa sunulacak. Çin'deki uygulamaya nazaran global sürüm Xiaomi Mi 11'in kutusundan 55W'lık şarj cihazı çıkacak. Telefonun Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
İşte Google'ın herkesi ilgilendiren planı!İşte Google'ın herkesi ilgilendiren planı!
Akşam namazı nasıl kılınır?Akşam namazı nasıl kılınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

22 yıl sonra ortaya çıktı! Erdoğan göndermiş

22 yıl sonra ortaya çıktı! Erdoğan göndermiş

Mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle karantinada

Mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle karantinada

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

İnternet aboneliğini iptal ettirdi, 1200 TL'si iade edildi

İnternet aboneliğini iptal ettirdi, 1200 TL'si iade edildi

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

Samsung açıkladı: Galaxy F62 resmen geliyor!

Samsung açıkladı: Galaxy F62 resmen geliyor!

Google çerezleri bırakıyor!

İşte Google'ın herkesi ilgilendiren planı!

Sessizlik isteyenlere çözüm: WhatsApp videoları için yeni özellik kapıda!

WhatsApp'ın yeni özelliği kapıda!

Xiaomi CEO'su doğruladı: Xiaomi Mi Mix 4 geliyor!

Çinli markanın göz bebeği bu yıl geliyor!

Samsung Galaxy F62 arka tasarımı ile göründü!

Bugün tanıtılması bekleniyor!

Elon Musk Dogecoin için video paylaştı!

Elon Musk yine iş başında!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.