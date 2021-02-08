Xiaomi Mi 11'in Avrupa fiyatı açıklandı!

Xiaomi Mi 11'i aralık ayında piyasaya sürdü. Ancak akıllı telefon Çin sınırlarının dışına çıkmadı. Mi 11'in satışlarını ilk olarak anavatanında başlatan Xiaomi, Mi 11'in global lansmanı için ise geçtiğimiz günlerde tarih vererek 8 Şubat'ı işaret etti. Nitekim Xiaomi Mi 11'in global lansmanı düzenlendi ve Mi 11 böylece Çin sınırlarının dışına çıkmış oldu.

XİAOMİ Mİ 11 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Xiaomi Mi 11'in özellikleri arasında 6.81 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüğünde 120 Hz ekran yenileme hızına sahip E4 AMOLED bir ekran var. Telefonun ekranı Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Ekran sol üst köşesinde bir nokta çentik bulunduruyor. Bu çentikte Mi 11'in 20 MP çözünürlük sunan ön kamerası yer alıyor. Ekranın altında 8 çekirdekli Snapdragon 888 işlemcisi, 8GB RAM ve 128GB/256 GB dahili depolama alanı bizleri karşılıyor.

Ayrıca bu noktada Harman Kardon desteği bulunan telefonun parmak izi okuyucusunun ekranının altında olduğunu ve 55W hızlı şarj destekli 4.600 mAh değerinde bir bataryaya sahip olduğunu belirtelim. Mi 11'in arkasında ise 108 MP'lik ana kameraya ek olarak, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP telemakro olarak adlandırılan bir kamera daha var.