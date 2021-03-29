Xiaomi Mi 11 Lite tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi güne damgasını vurdu desek yeridir. Zira Çinli akıllı telefon üreticisi, bugün gerçekleştirdiği etkinlik ile Mi 11 ailesinin yeni üyelerini görücüye çıkardı. İlk olarak Mi 11 Pro'yu tanıtan firma, daha sonra Mi 11 Ultra'yı lanse etti. Mi 11 Ultra'dan sonra ise karşımıza daha bütçe dostu bir model olan Mi 11 Lite çıktı.

XİAOMİ Mİ 11 LİTE ÖZELLİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Xiaomi Mi 11 Lite'ın özellikleri arasında 6,55 inç büyüklüğünde 90 Hz Full HD+ AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekranın altında ise Qualcomm'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve bizim de Mi 11 Lite'da yer almasını beklediğimizi söylediğimiz Snapdragon 780G işlemcisi var. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 64 GB/128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefon 33W hızlı şarj destekli 4250 mAh'lik bir pile sahip. Mi 11 Lite, Android 11 tabanlı MIUI 12 arayüzü ile kutudan çıkıyor. Ön taraftaki çentikte ise 20 MP'lik bir ön kamera bizleri selamlıyor.

Arka tarafta Mi 11'e benzer bir kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kamera kurulumunda 64 MP geniş açılı kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera bulunuyor. Telefonun siyah, beyaz, mavi, turkuaz, sarı ve pembe renk seçenekleri var ve bu renk seçenekleri bize Galaxy S20 FE'yi anımsatıyor.