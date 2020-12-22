Xiaomi Mi 11, Galaxy S21 ve Oneplus 9 gibi son dönemin en çok beklenen akıllı telefonlarından biri. Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alacak olan Mi 11'in özellikleri kadar tanıtım tarihi de merak ediliyordu. Bu süreçte birçok farklı tarih dile getirildi. Nitekim Xiaomi bizleri fazla bekletmedi ve Xiaomi Mi 11 tanıtım tarihi açıklandı.

Mİ 11 ARALIK SONU GELİYOR

Xiaomi Mi 11 tanıtım tarihini Weibo hesabı üzerinden paylaştığı bir poster ile resmileştirdi. Posterde 11 yazısı ve Mi 11 tanıtım tarihi yer aldı. Buna göre Xiaomi Mi 11, 28 Aralık günü tanıtılacak. Tanıtım etkinliğinde Mi 11 ve Mi 11 Pro'nun sahneye çıkması bekleniyor. Telefonların özelliklerine dair de bazı söylentiler mevcut.

XİAOMİ Mİ 11 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Mi 11 fiyatı ve özellikleri ile başlayalım. Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alacak telefonun arkasında iddialara göre, 108 MP ana, 13 MP ultra geniş açılı, 30x zoom yapabilen telefoto kamera bulunacak. 4.700 mAh pili ile 50W hızlı şarj ve 30W kablosuz şarj desteği sunacağı söylenen Mi 11, 1440p çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekran ile gelecek. İddialara bakılırsa Xiaomi Mi 11 fiyatı için ise yaklaşık 610 dolarlık bir fiyat belirleyecek.