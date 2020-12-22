HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi Mi 11 tanıtım tarihi açıklandı!

Xiaomi Mi 11 tanıtım tarihi açıklandı!

22.12.2020 09:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Xiaomi Mi 11 tanıtım tarihi açıklandı!

Xiaomi Mi 11 tanıtım tarihini resmen duyurdu. Mi 11 serisi hakkında Weibo hesabı üzerinden bir poster paylaşan Xiaomi, Xiaomi Mi 11'in tanıtım tarihini 28 Aralık olarak açıkladı.

Xiaomi Mi 11, Galaxy S21 ve Oneplus 9 gibi son dönemin en çok beklenen akıllı telefonlarından biri. Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alacak olan Mi 11'in özellikleri kadar tanıtım tarihi de merak ediliyordu. Bu süreçte birçok farklı tarih dile getirildi. Nitekim Xiaomi bizleri fazla bekletmedi ve Xiaomi Mi 11 tanıtım tarihi açıklandı.

Mİ 11 ARALIK SONU GELİYOR

Xiaomi Mi 11 tanıtım tarihini Weibo hesabı üzerinden paylaştığı bir poster ile resmileştirdi. Posterde 11 yazısı ve Mi 11 tanıtım tarihi yer aldı. Buna göre Xiaomi Mi 11, 28 Aralık günü tanıtılacak. Tanıtım etkinliğinde Mi 11 ve Mi 11 Pro'nun sahneye çıkması bekleniyor. Telefonların özelliklerine dair de bazı söylentiler mevcut.

Xiaomi Mi 11 tanıtım tarihi

XİAOMİ Mİ 11 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Mi 11 fiyatı ve özellikleri ile başlayalım. Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alacak telefonun arkasında iddialara göre, 108 MP ana, 13 MP ultra geniş açılı, 30x zoom yapabilen telefoto kamera bulunacak. 4.700 mAh pili ile 50W hızlı şarj ve 30W kablosuz şarj desteği sunacağı söylenen Mi 11, 1440p çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekran ile gelecek. İddialara bakılırsa Xiaomi Mi 11 fiyatı için ise yaklaşık 610 dolarlık bir fiyat belirleyecek.

Bulmacaya bir parça daha: Xiaomi Mi 11 Pro'nun şematik görüntüsü ortaya çıktı!Bulmacaya bir parça daha: Xiaomi Mi 11 Pro'nun şematik görüntüsü ortaya çıktı!

XİAOMİ Mİ 11 PRO ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Xiaomi Mi 11 Pro ise yine iddialara göre Mi 11 ile aynı işlemciyi paylaşacak ve Snapdragon 888 işlemcisine ev sahipliği yapacak. QHD+ çözünürlüğünde 120 Hz OLED ekran ile geleceği öngörülen telefon, 50 MP ana, 48 MP ultra geniş açı ve 48 MP telefoto kamera ile gelecek. 120W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj Mi 11 Pro'da yer alacak. Ayrıca Xiaomi Mi 11 Pro'nun Xiaomi Mi 11 Ultra adıyla gelme ihtimalinin de olduğu konuşuluyor. Fiyat ise iddialara bakılırsa yaklaşık 807 dolar olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
Stalk nedir? Stalklamak ne demek?Stalk nedir? Stalklamak ne demek?
YKS sınav tarihleri belli oldu mu?YKS sınav tarihleri belli oldu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Final heyecanı başladı! İlk eleme adayı belli oldu

Final heyecanı başladı! İlk eleme adayı belli oldu

Koronavirüs mutasyonuyla ilgili kritik açıklama

Koronavirüs mutasyonuyla ilgili kritik açıklama

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

HarmonyOS farklı bir arayüz kullanacağı ortaya çıktı

HarmonyOS farklı bir arayüz kullanacağı ortaya çıktı

iPhone 13 ile wi-fi standartları değişecek

iPhone 13 ile wi-fi standartları değişecek

Vivo X60 Geekbench performans testinde ortaya çıktı

Vivo X60 Geekbench performans testinde ortaya çıktı

TikTok bundan sonra sektörde tek başına olmayacak

TikTok bundan sonra sektörde tek başına olmayacak

Facebook açığı büyük güvenlik sorunlarına neden olabilir

Facebook açığı büyük güvenlik sorunlarına neden olabilir

iPhone SE 2021 başka bir bahara kaldı

Uygun fiyatlı iPhone'a ne oldu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.