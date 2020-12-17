Bulmacaya bir parça daha: Xiaomi Mi 11 Pro'nun şematik görüntüsü ortaya çıktı!

Xiaomi Mi 11 ailesi için söylentiler dur durak bilmiyor. Mi 11 ve Mi 11 Pro'dan oluşacağı söylenen, buna ek olarak sürpriz bir şekilde Mi 11 Pro Plus modelinin de ortaya çıkabileceği iddia edilen Mi 11 ailesi için yeni bir sızıntı daha ortaya çıktı. Fakat bu sızıntı Mi 11'e yönelik değil, Xiaomi Mi 11 Pro'ya yönelik.

İŞTE XİAOMİ Mİ 11 PRO'NUN ŞEMATİK GÖRÜNTÜSÜ

Xiaomi Mi 11 Pro'ya ait olduğu iddia edilen şematik görüntü, bizlere telefon hakkında küçük ama önemli ipuçları veriyor. Görüntüde telefonun ekranının uçtan uca 171.77 mm olarak ölçüldüğü görülüyor. Bu da yaklaşık olarak 6.76 ince denk. Bu, Mi 11 Pro'nun Mi 10 Pro 5G'nin ekranından 0.09 inç daha büyük olduğu anlamına geliyor.

Mİ 11 PRO İÇİN NELER SÖYLENMİŞTİ?

Mi 11 Pro ekran özelliklerine dair yapılan önceki sızıntılar birkaç ek bilgi de sunuyor. Bu iddialara göre telefon, QHD+ çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek. Çizim çok bilgi vermese de telefonun ekranının kavisli olacağı söyleniyor. Mi 11 ailesinin 29 Aralık'ta tanıtılacağı iddia ediliyor.

