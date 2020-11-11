Xiaomi Mi 11 tasarımı ile fotoğraflandı!

Xiaomi akıllı telefon portföyünde amiral gemisi sınıfına Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro ve Xiaomi Mi 10 Ultra'yı yerleştirdi. Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisiyle gelen bu akıllı telefonlar, görünüşe göre artık haleflerine yerini bırakmak üzere. Gelen sızıntılar Xiaomi'nin Mi 6 ile birlikte popülerleşen Mi serisinin yeni telefonunu görücüye çıkartmaya hazırlandığını iddia ediyor: Evet, Xiaomi Mi 11'den bahsediyoruz.

XİAOMİ Mİ 11 TASARIMI İLE ORTAYA ÇIKTI

Xiaomi Mi 11 için iddialar gelmeye devam ediyor. Fakat bu kez, Xiaomi Mi 11'in özelliklerine veya serinin Pro modeli olacağı düşünülen Xiaomi Mi 11 Pro'nun özelliklerine dair değil, tasarımlarına dair önemli bir sızıntı gerçekleştirilmiş durumda. Sızıntının arkasındaki isim ise daha önce birçok akıllı telefonun sızdırılmasında rol oynayan Digital Chat Station. Ünlü sızıntı kaynağı, Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı ve yıl sonunu işaret etti. Birçok kişi ise bu fotoğraftaki telefonların Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Pro olduğunu iddia etti.

Mi 11 serisine ait olduğu söylenen fotoğrafa baktığımızda, Mi 10 ailesinin dışında yer alan bir tasarım ile karşılaşıyoruz. Bildiğiniz üzere Xiaomi Mi 10 ailesinde ön kamera noktaları, telefonların sol üst köşesinde bulunuyordu. Sızdırılan fotoğrafa göre Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Pro'da nokta çentik tıpkı Xiaomi Redmi Note 9 serisinde olduğu gibi ekranın orta-üst kısmında yer alacak. Burada Xiaomi'nin Mi 11 Pro'nun tasarımını farklılaştıran bazı ögeler bulundurduğunu da ekleyelim.