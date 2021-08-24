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Xiaomi Mi 11T serisinin özellikleri sızdırıldı

24.08.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli bir kaynak, cihazlardan ne bekleyeceğimizi ortaya koyan bilgiler paylaştı. Mi 11T ve Mi 11T Pro’nun temel özelliklerini sızdırılmış oldu.

Xiaomi Mi 11T serisinin özellikleri sızdırıldı

Yeni bilgiler, son raporlarda ortaya çıkanları yineliyor. Kaynağa göre, Xiaomi Mi 11T 120Hz ekrana sahip olacak ve Dimensity 1200 yonga seti tarafından desteklenecek.

Arka kamera kurulumu 64 megapiksel olarak karşımıza çıkacak. Mi 11T Pro, 120Hz OLED panele sahip olacak ve Snapdragon 888 SoC tarafından desteklenecek. Cihaz, 120W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh pil barındırabilir. Muhtemelen, vanilya modeli de bir OLED panele sahip olacak.

Geçen yılki Mi 10T ve Mi 10T Pro telefonları 144Hz LCD ekrana sahipti. Geçen yıl Xiaomi, ayrıca Çin’de Mi 10T’yi Redmi K30S olarak yeniden markalamıştı. Muhtemelen Mi 11T, Çin pazarına Redmi K40S veya başka bir isim ile gelebilir. Mi 11T Pro’nun yeniden yapılandırılmış bir sürümünün Çin’de kullanıma sunulup sunulmayacağı belli değil.

Mi 11T ikilisinin diğer detayları gizli. Eylül ayında piyasaya sürüleceği tahmin edildiğine göre,  Mi 11T ve 11T Pro hakkında daha fazla bilginin çıkması an meselesi diyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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