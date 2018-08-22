Xiaomi Mi 8 sessiz sedasız bir hamle daha yaptı

Çin’in yükselen yıldızlarından olan Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda karşımıza Xiaomi Mi 8 ile çıkmıştı. 6 GB RAM ve maksimumda 256 GB dahili depolama birimi ile gelen Xiaomi Mi 8 için bügün yen bir hamle yapıldı. Xiaomi, sessiz sedasız 8 GB RAM’li Xiaomi Mi 8 modelini online sitesi üzerinden satışa sundu.

8 GB RAM’li Xiaomi Mi 8‘in şimdilik 128 GB dahili depolama birimli sürümü bulunuyor. Bu model 3299 yuan yani yaklaşık 480 dolar fiyat etiketine sahip. Xiaomi Mi 8’in 8 GB RAM’li sürümünde, RAM dışında donanımsal bir farklılık bulunmuyor.

Xiaomi Mi 8; 6.21 inç büyüklüğünde 1080 x 2248 çözünürlüğünde AMOLED ekran ile geliyor. Telefonun kalbinde ise Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga seti yer alıyor. Telefonun arka bölümünde ise 12 Megapiksel + 12 Megapiksel çözünürlüğünde çift arka kamera bulunuyor.

Telefonun ön bölümünde ise 20 Megapiksellik kamera yer alıyor. 3.400 mAh kapasiteli bataryası ile gün boyu kullanım deneyimi sunan telefon, Android 8.1 Oreo tabanlı MIUI 9.5 arayüzü ile kutusundan çıkıyor.

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