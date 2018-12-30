Xiaomi Mi 9 ve Xiaomi Mi Mix 4 ile ilgili flaş gelişmeler!

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin 2019 yılında satışa sunacağı modelleri Xiaomi Mi 9 ve Xiaomi Mi Mix 4 hakkında önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Mi 9 ve Mi Mix 4 Snapdragon 855 işlemcisine sahip olacak.

Kamera konusunda iddialı olması beklenen modellerde 3'lü kamera yer alacak. Periscop lens özelliğine sahip olacağı söylenen Mi Mix 4 modeli yüksek seviyede optik zoom yapabilecek.

Ekrana gömülü parmak izi okuyucusunun yer alacağı modeller 6 GB veya 8 GB RAM kapasitesi ile satışa sunulacak. Xiaomi Mi 9 ve Xiaomi Mi Mix 4'ün 2019 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

