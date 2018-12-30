HABER

Xiaomi Mi 9 ve Xiaomi Mi Mix 4 ile ilgili flaş gelişmeler!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.12.2018 16:04 | Son Güncelleme

Uzun zamandır merakla Xiaomi Mi 9 ve Xiaomi Mi Mix 4 ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte Çinli şirketin 2019 yılında adından söz ettirecek modelleri.

Xiaomi Mi 9 ve Xiaomi Mi Mix 4 ile ilgili flaş gelişmeler!

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin 2019 yılında satışa sunacağı modelleri Xiaomi Mi 9 ve Xiaomi Mi Mix 4 hakkında önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Mi 9 ve Mi Mix 4 Snapdragon 855 işlemcisine sahip olacak.

Kamera konusunda iddialı olması beklenen modellerde 3'lü kamera yer alacak. Periscop lens özelliğine sahip olacağı söylenen Mi Mix 4 modeli yüksek seviyede optik zoom yapabilecek.

Ekrana gömülü parmak izi okuyucusunun yer alacağı modeller 6 GB veya 8 GB RAM kapasitesi ile satışa sunulacak. Xiaomi Mi 9 ve Xiaomi Mi Mix 4'ün 2019 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

PARTNERBambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz...Bambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz...
'Elektronik çek'le çek sahtekarlığı bitecek'Elektronik çek'le çek sahtekarlığı bitecek
İnternet reklamlarıyla ilgili flaş düzenleme!İnternet reklamlarıyla ilgili flaş düzenleme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi Mix 4 teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Putin'den Türkiye mesajı

Putin'den Türkiye mesajı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Beklenen oldu! Türkiye'de bir mağazası daha açıldı

Beklenen oldu! Türkiye'de bir mağazası daha açıldı

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Xiaomi Play rekorlar kitabına girdi!

Xiaomi Play rekorlar kitabına girdi!

iPhone'u geride bıraktı! İşte en çok satılan telefon

iPhone'u geride bıraktı! İşte en çok satılan telefon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Elektronik çek' ile çek sahtekarlığı sona erecek

'Elektronik çek'le çek sahtekarlığı bitecek

İnternet reklamlarının vergi kapsamına alınmasına destek

İnternet reklamlarıyla ilgili flaş düzenleme!

PC’de oyunların kasma sebebi: Denuvo!

PC’de oyunların kasma sebebi: Denuvo!

Bir Nokia modeli daha Android Pie’a yükseltildi

Bir Nokia modeli daha Android Pie’a yükseltildi

LG katlanabilir ekranlı modeli için tarih verdi

LG katlanabilir ekranlı modeli için tarih verdi

Samsung TV için klavye ve fare desteği!

Samsung TV için klavye ve fare desteği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.