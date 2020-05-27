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Xiaomi Mi Band 5 sızdırıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.05.2020 12:22 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin Mi Band 5’i açıklamasının çok yakında olması bekleniyor. Ancak, akıllı bilekliğin  özelliklerinden ve ekran görüntüsünden birkaçı zaten sızdırılmış gibi görünüyor.

Xiaomi Mi Band 5 sızdırıldı

Çevrimiçi platformlarda ortaya çıkan görüntülere baktığımızda, Mi Band 5 için etkinlik izleyicileriyle birlikte bazı pratik işlevlerin eklendiğini gözlemleyebiliriz. Serinin bu üyesinde muhtemelen telefonun kamerasını kullanmamıza yaracak kamera desteği bulunduğunu biliyoruz.

XİAOMİ Mİ BAND 5'TEN YENİ BİLGİLER

Bileklikte çok sayıda spor modu olacağını gösteren bir görsel sızdırıldı. Bu görselden anladığımız kadarıyla akıllı bileklik futbol, koşu, yürüyüş, fitness, bisiklet ve daha bir çok spor modunu destekleyecek. Bunların dışında yeni olarak yoga ve kapalı alan bisikleti de eklenen modlar arasında. Toplamda 11 farklı etkinlik izleme modu bulunacak.

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Aşağıda yer alan görüntüden de anlaşılacağı üzere akıllı bilekliğin ekranı önceki versiyona göre daha büyük. Band 4, 0.9 inçlik Amoled ekran ile geliyordu ve ekran çözünürlüğü 120 x 240 pikseldi. Mi Band 5, 1,2 inç büyüklüğünde Amoled ekran ile gelecek. Bilekliğin ekran çözünürlüğü şu an için bilinmiyor.  Ekran büyüdü ancak akıllı bilekliğin daha hafif olması bekleniyor.  Ekranın artırılmış kontrast sayesinde güneş ışığında daha net bir görüntü vermesi bekleniyor.

Son olarak yeni akıllı bileklikte NFC özelliğinin bulunması Google Pay ve diğer ödeme hizmetlerini destekleyeceği anlamına geliyor. NFC özelliği sayesinde bilekliği akbil olarak da kullanabileceksiniz.

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