Xiaomi Mi Mix 3 için MIUI 10 çıktı!

Xiaomi, yaklaşık iki ay önce karşımıza Mi Mix 3 ile çıkmıştı. Kutusundan Android 8.0 Oreo ile çıkan bu telefon maalesef yazılım konusunda hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak Xiaomi, bugün hatasını telafi etti ve Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10 güncellemesini Mi Mix 3 modeline sundu.

Güncellemeye geçmeden önce gelin önce telefonun özelliklerine bir göz atalım. Xiaomi Mi Mix 3’te 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 19.5:9 en boy oranına sahip 6.4 inç’lik AMOLED ekran bulunuyor.

Xioami Mi Mix 3’ün 128 GB ROM / 6 GB RAM, 256 GB ROM / 8 GB RAM ve 512 GB ROM / 10 GB RAM‘li sürümleri bulunuyor. Bu üç model de gücünü Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alıyor.

Yaklaşık olarak 1.7 GB büyüklüğünde olan güncellemeyi buradan indirip PC ile telefonunuza yükleyebilirsiniz. Güncelleme bazı ülkelerde OTA üzerinden sunulmadığı için img. dosyasını telefonunuza flaşlamanız gerekiyor. Bu yazılımın global olduğunu yani Türkçe ve İngilizce dil seçeneklerini de barındırdığını belirtelim.

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