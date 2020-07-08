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Xiaomi Mi Mix 4 ezber bozmaya geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.07.2020 12:23 | Son Güncelleme

Xiaomi, Mi Mix 4 modeli ile ezber bozmaya geliyor. Çift ekran teknolojisine Mi Alpha modeli ile geçiş yapan firma, bu modeli ile tam anlamıyla çift ekran deneyimi sunmayacak.

Xiaomi Mi Mix 4 ezber bozmaya geliyor

Ancak burada Surround Screen verilen bir tasarım kullanılacak. Peki, nedir bu Surround Screen?

Mi Mix 4‘te yer alacak olan Surround Screen sayesinde ekran yanlara doğru kıvrımlı olacak. Ancak bu kıvrım Samsung Edge modellerinde olduğu gibi hafif değil baya baya arkaya kadar uzanacak. Bu sayede daha fazla görüş açısı sunacak olan telefon, tasarımsal açıdan devrim yaratacak diyebiliriz.

KAMERASI İLE ŞAŞIRTACAK

Telefonun arka bölümünde ise yine bir ilke imza atılacak. 2020’nin modası olan 108 Megapiksel furyası kısa sürecek gibi görünüyor. Çünkü Mi Mix 4’te tam 150 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. 20 Megapiksel makro ve 40 Megapiksel super geniş açılı lense bir de ToF (derinlik algılama) sensörü eşlik edecek. 20 kata kadar optik ve 120 kata kadar dijital zoom yapabilecek olan bu kamera standartları yeniden belirleyecek.

Mi Mix 4’ün Surround ekranı AMOLED panele ve 120 Hz tazelemeye sahip olacak. Muhtemelen QHD+ çözünürlüğünde bir deneyin sunacak olan bu ekrana Snapdragon 865 veya Snapdragon 865 Plus yonga seti güç verecek.

Minimumda 8 GB RAM ile gelmesini beklediğimiz telefonun 12 GB RAM ve bir ihtimal 16 GB RAM‘e sahip sürümleri de bulunacak. Depolama konusunda 256 GB ve 512 GB alan ile geleceği söylenen telefonun fiyat konusunda nasıl bir performans sergileyeceği ise henüz bilinmiyor.

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