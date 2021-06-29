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Xiaomi, kamera konusunda sınırı aşıyor!

29.06.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, birden fazla akıllı telefonunda 108 MP'lik kamera kullandı. Ancak Çinli şirket görünüşe göre, 108 MP'lik sınırı 200 MP ile aşmak için kollarını sıvadı.

Xiaomi, kamera konusunda sınırı aşıyor!

Xiaomi, Mi Note 10 akıllı telefonunu 2019'un sonlarında piyasaya sürerek bir ilke imza atmıştı. Çünkü telefonda 108 MP'lik bir ana kamera vardı. Bu kamera Xiaomi'yi 108 MP kameraya sahip ilk akıllı telefonu piyasaya süren şirket yapmıştı. Fakat daha sonrasında Samsung ve diğer birkaç üretici telefonlarında 108 MP'lik kameralara yer vermeye başladı. Ancak henüz bu sınırı aşan olmadı. Xiaomi ise bu sınırı aşmak için kollarını sıvamış gibi görünüyor.

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XIAOMI 200 MP'YE ÇIKIYOR

Bir sızıntı kaynağı, Weibo'da bir gönderi paylaştı. Kaynak, Xiaomi'yi belirtmek için tavşan emojisi kullandığı gönderisinde şirketin 200 MP ana kameraya sahip bir telefon üzerinde çalıştığını öne sürdü. Ayrıca bu yeni gizemli cihazın SM8450 platformunu kullanacağı ve bunun 2022'de birçok amiral gemisinde kullanılacak olan Snapdragon 888'in halefi olacağını iddia etti.

Sızıntı kaynağı tweet

Kaynak, yeni Xiaomi telefonunun özellikleri arasında delikli ve çift kavisli bir ekranın yer alacağını belirtiyor. Anlaşılan o ki ekran altı kamera teknolojisi olmayacak.

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PEKİ TELEFONUN ADI NE?

Telefonun adı merak ediliyor ancak yeni telefonun Xiaomi'nin hangi cihaz ailesine dahil olduğunu anlamak için henüz erken. Öyle ki bu cihaz Xiaomi Mi 12 olabileceği gibi Xiaomi'nin başka bir telefon ailesine de mensup olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi Sina Weibo
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